OM : Pauline Gamerre présidente à l’unanimité, McCourt fait une annonce retentissante ! 

Par Bastien Aubert - 21 Fév 2026, 11:41
Pauline Gamerre (Red Star)
Le feuilleton de la présidence de l’OM prend une nouvelle tournure ce samedi matin, au lendemain d cela défaite amère à Brest (0-2).

Depuis vendredi soir, le nom de Pauline Gamerre circule dans les médias comme une piste sérieuse pour succéder à Pablo Longoria à la présidence de l’OM. Directrice générale du Red Star FC et Marseillaise de 42 ans, elle a déjà été évoquée par le passé pour un poste de DG.

McCourt tempère les rumeurs

Pour autant, le propriétaire du club, Frank McCourt, n’a pas confirmé cette hypothèse. Selon La Provence, son entourage dément toute arrivée imminente de Gamerre à l’OM. Le dossier reste donc ouvert, et la succession de l’Ibère pourrait s’étirer encore plusieurs semaines.

Une candidate unanimement reconnue

Si la confirmation tarde, le nom de Gamerre recueille déjà un large consensus dans le football français. Pour Karim Bennani, « Pauline Gamerre est l’une des personnes les plus compétentes que je connaisse dans le foot français depuis de nombreuses années. Ce serait un choix parfait pour l’OM ! » Même le vétéran du milieu, Gilles Favard, habituellement plus critique, confirme : « Pauline Gamerre est un choix judicieux pour la présidence de l’OM. » La dernière couche est signée Romain Molina : « Pauline Gamerre a été la seule membre du COMEX de la FFF a posé sa démission à l’époque (un an ou moins après son intronisation de mémoire). La seule pendant qu’Aulas, Borghini, Keller et toute la clique restaient malgré les graves dérives. Rien que pour ça, elle mérite le respect. »

Une présidence qui pourrait redessiner l’OM

Si elle venait à prendre les rênes de l’OM, ce qui serait donc loin d’être le cas, Gamerre apporterait un mélange d’expérience et de vision stratégique rare dans le paysage hexagonal. Sa réputation de rigueur et de compétence fait d’elle une candidate capable de stabiliser un club en quête de repères, tout en rassurant partenaires, joueurs et supporters.cPour l’heure, McCourt calme les ardeurs, mais la perspective d’une présidente marseillaise fait déjà rêver le Vélodrome. Le feuilleton ne fait que commencer.

