OM : faut-il s’inquiéter pour Beye après ses débuts ratés à Brest ? 

Toujours est-il vraiment à jeter pour la première d’Habib Beye sur le banc de l’OM ? La rédaction de But Football Club lance le débat.

« L’heure est grave, pas désespérée »

« Malgré la claque reçue à Brest pour les débuts d’Habib Beye sur le banc de l’OM, tout n’est pas à jeter dans cette première copie. Le score (0-2) est logique, l’entame inquiétante, mais certains signaux invitent à ne pas sombrer dans le catastrophisme. Mason Greenwood ne manquera pas tous ses penalties cette saison et la défense marseillaise ne multipliera pas éternellement les erreurs individuelles de la sorte. Nayef Aguerd, notamment, a déjà montré dans sa carrière qu’il pouvait être un patron d’arrière-garde. Sa prestation brestoise ressemble davantage à un accident qu’à une fatalité.

Au milieu et dans l’animation offensive, le passage en 4-4-2 à la pause a également apporté du mieux. Plus de verticalité, plus de projections rapides, moins de touches superflues : l’OM a enfin donné l’impression de pouvoir faire mal en transition. Ce réajustement prouve que Beye sait lire un match et corriger le tir en cours de route. Il faudra désormais installer ces principes sur la durée. Enfin, le stage commando prévu à Marbella avant l’Olympico n’a rien d’anodin. L’objectif est clair : resserrer les liens, remettre de l’intensité, recréer une unité mentale dans un groupe touché. Ce type de parenthèse peut servir d’électrochoc interne, loin du tumulte médiatique. Oui, la situation est sérieuse. Oui, le chantier est immense. Mais l’heure est grave, pas désespérée. »

Bastien AUBERT

« Ça confirme que le problème vient des joueurs »

« Je ne m’attendais à aucun miracle à Brest. Habib Beye n’avait eu qu’une séance d’entraînement avec les joueurs, ce n’est pas assez pour changer quoi que ce soit. Par contre, s’il n’y a pas d’amélioration contre Lyon, après une semaine de stage en Espagne, là on pourra commencer à se poser des questions. Ou, plutôt, on aura confirmation que l’ancien défenseur n’était pas forcément le meilleur choix pour succéder à Roberto De Zerbi, vu son manque d’expérience et son aventure très compliquée au Stade Rennais.

Ce qui m’a vraiment inquiété à Brest, ce sont les joueurs. Que ce soit avec De Zerbi ou avec Beye, leur niveau de jeu est toujours abyssal, leur engagement à géométrie variable. Mais en plus, on les sent perdus tactiquement, désormais. Le problème de cette équipe, c’est son mental, pas la qualité de ses entraîneurs. Et ça, c’est forcément préjudiciable car Beye ne réussira pas à transformer ces Olympiens amorphes en champions capables d’atteindre les objectifs élevés du club… »

Raphaël NOUET

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France