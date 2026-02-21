L’été 2023 aurait pu bouleverser l’histoire récente du FC Barcelone. En pleine tourmente financière, le club catalan a frôlé une opération spectaculaire : échanger Gavi contre deux cadres du PSG, Fabián Ruiz et Marco Verratti.

L’information est signée Sport : un échange entre Gavi – pépite de la Masia – et deux piliers du PSG a été réellement envisagé à l’été 2023. À l’origine, les graves difficultés financières du FC Barcelone. La direction était prête à sacrifier l’un de ses trésors pour renforcer l’équilibre économique et renouveler son effectif sans débourser massivement.

La valeur de Gavi, alors flamboyante, permettait d’imaginer un deal incluant Fabián Ruiz et Marco Verratti. L’arrivée de Luis Enrique à Paris, admirateur du jeune international espagnol, a relancé le scénario d’un échange inattendu. Ce contexte n’a pas manqué d’alimenter l’actualité mercato et avenir de Fabian Ruiz au PSG à ce moment charnière.

Le rôle décisif de Gavi et Deco dans l’échec du transfert

Si le deal a été stoppé net en coulisses, c’est avant tout grâce à la détermination de Gavi lui-même. Formé au club, le milieu andalou n’a jamais souhaité quitter le Barça malgré les sollicitations. Son agent et Deco, nouvel homme fort du sportif, se sont fermement opposés à toute opération d’échange.

L’intervention du duo a suffi à convaincre la direction d’abandonner le projet. À cette période, Barcelone avait conscience qu’il était risqué de priver son vestiaire d’un joueur aussi jeune, talentueux et emblématique pour la nouvelle génération.

Conséquences internes : Alemany sur la sellette, le cas Juan Foyth

L’affaire Gavi-PSG a laissé des traces. Ce deal fou avorté a précipité le départ de Mateu Alemany, jusqu’alors stratège du recrutement. Mis en cause pour l’ampleur et l’audace du projet, il s’est retrouvé sous pression face aux résistances internes.

En parallèle, d’autres dossiers chauds animaient le board blaugrana. Notamment la piste Juan Foyth, que seul Alemany, épaulé par Xavi, défendait. La transaction a rapidement été bloquée, la direction jugeant l’investissement trop élevé compte tenu de la situation du club.

Gavi, incarnation de la fidélité barcelonaise

L’épisode aura montré un visage rare dans le football moderne : la fidélité. Gavi a repoussé la perspective d’un nouveau départ doré, préférant incarner le projet catalan. Malgré un temps de jeu limité cette saison, son implication et sa fidélité font figure d’exemple au sein du vestiaire. À seulement 21 ans, il reste le symbole d’une Masia qui veut croire à la reconstruction, sous les yeux attentifs des supporters. Pour tout savoir sur l’impact de Fabian Ruiz dans l’effectif parisien, il est intéressant de suivre le rôle essentiel de Fabian Ruiz dans l’équipe parisienne.

Le feuilleton de l’été 2023 a dévoilé un nouveau leader naturel pour le Barça, porteur de valeurs ancrées dans l’ADN du club. La page de ce deal fou est à présent tournée. Place à l’avenir, avec un Gavi plus déterminé que jamais à écrire la suite de son histoire en blaugrana, alors que le FC Barcelone poursuit sa quête de stabilité et d’ambition.