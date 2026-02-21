Que ce soit au Stade Rennais ou à l’OM, Habib Beye a mis sur le banc trois joueurs ayant la même nationalité sportive. Suffisant pour certains pour faire de l’entraîneur franco-sénégalais un raciste…

Les réseaux sociaux sont vraiment une sphère (virtuelle) où tout est possible, où l’on peut tout lire. Même qu’un entraîneur de couleur a des problèmes avec des joueurs de couleur… Sur X, un fan a constaté qu’Habib Beye avait mis à l’écart Seko Fofana et Kader Meïté au Stade Rennais avant d’en faire de même avec Ahmed Junior Traoré à l’OM, hier à Brest (0-2). Le point commun entre les trois joueurs ? Ils ont tous des origines ivoiriennes ! Le premier est né en France mais joue pour les Eléphants, le deuxième est aussi né en France et évolue avec les Bleuets. Enfin, le troisième est né en Côte d’Ivoire, dont il est international A.

« On nage en plein délire sur ce réseau ! »

De là à imaginer qu’Habib Beye, lui aussi né en France mais qui avait opté pour le Sénégal au niveau de la sélection, a un problème avec les Ivoiriens… Fofana n’a jamais retrouvé son niveau lensois depuis qu’il est revenu de son expérience saoudienne, Meïté avec pour concurrents les expérimentés Lepaul et Embolo alors que Traoré n’est pas titulaire à Marseille, lui qui a été blessé en début de saison et qui se voit préférer Igor Paixao par ses entraîneurs à l’OM. De là à parler de racisme, il y a quand même un sacré cap…

D’ailleurs, cette réflexion a fait s’étrangler Mohamed Toubache-Ter sur X : « Donc on a le droit au couplet : Beye raciste à l’endroit des Ivoiriens ?? Mais on nage en plein délire sur ce réseau. Entre ceux qui disent, si tu critiques Beye c’est parce que tu es raciste… maintenant on lit ça ! »

