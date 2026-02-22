Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Pour sa première sur le banc de l’OM, Habib Beye a mordu la poussière à Brest ce vendredi (0-2). Avec un clin d’oeil bien malgré lui au Stade Rennais, avec qui la rupture a été houleuse.

Le destin a parfois le sens de l’ironie. Pour sa grande première sur le banc de l’OM, Habib Beye a vécu une soirée cauchemardesque à Brest (0-2). Battu, bousculé… et rattrapé par une statistique qui réveille un vieux souvenir lié au Stade Rennais FC.

Un record dont il se serait bien passé

Selon Stat Foot, Beye (29 minutes de jeu) est ainsi devenu l’entraîneur le plus rapide à être mené par deux buts d’écart pour ses débuts en compétition officielle avec l’OM… depuis Jules Zvunka contre le Stade Rennais, le 24 février 1974 (24 minutes) ! Un parallèle lourd de symboles. Car quelques jours plus tôt, la rupture entre Beye et le Stade Rennais avait été particulièrement tendue. Un départ express, une séparation houleuse… et un contexte électrique.

Des adjoints bloqués, une ambiance pesante

Preuve supplémentaire des tensions entre les deux parties : le Stade Rennais n’a pas libéré ses trois adjoints pour accompagner Beye à Brest lors de sa première sur le banc de l’OM. Un détail qui en dit long sur l’ambiance de la semaine. Arrivé dans l’urgence, sans son staff complet, Beye a dû improviser. Et face à un Brest clinique, son équipe a rapidement coulé.

Un symbole à effacer vite

Ce clin d’œil statistique à Rennes a quelque chose de cruel. Comme si le passé rattrapait le présent. Mais à Marseille, on ne vit pas longtemps dans les chiffres. Beye le sait : seule une réaction rapide face à l’OL dans une semaine pile poil effacera cette entrée manquée. Le temps est déjà compté. Et l’OM n’a pas signé son nouveau coach pour écrire des records… de ce genre.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France