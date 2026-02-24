La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le feuilleton autour d’Antoine Griezmann s’accélère. À quelques semaines de son 35e anniversaire, l’attaquant français de l’Atlético Madrid a plus que jamais l’occasion de voir son rêve américain se réaliser.

Coup de tonnerre pour Antoine Griezmann. Depuis longtemps, l’attaquant de 34 ans affiche son attirance pour la culture américaine et la MLS. Et L’Équipe croit savoir que le rêve serait en passe de se réaliser. Ce serait bien plus qu’un simple transfert : une véritable aventure de vie. Orlando, franchise floridienne, n’a jamais caché l’ampleur de sa cour et place l’ex-international français tout en haut de sa liste de priorités.

La perspective est claire : offrir au champion du monde un statut de joueur phare, avec à la clé le fameux contrat de “designated player” réservé aux stars qui transcendent la ligue. Orlando compte bien boucler ce coup de maître avant la fermeture du mercato, le 26 mars prochain. Mais tout reste à jouer.

Où en sont les discussions entre Orlando et l’Atlético ?

Les négociations s’intensifient ces derniers jours. D’un côté, Orlando met la pression pour séduire un leader et dynamiter la MLS. De l’autre, l’Atlético de Madrid veut garder ce qu’il reste d’une saison riche en enjeux. À ce stade, aucun accord n’a été trouvé. Pourtant, la volonté du club américain est claire et la fenêtre du mercato offre une opportunité précieuse.

L’idée de conclure avant la date butoir circule. Mais rien n’exclut un report à l’été, lors de la période de transferts alignée sur le calendrier européen, à cheval entre juillet et septembre. Pendant ce temps, la concentration reste de mise dans l’effectif madrilène, où tout déplacement d’un cadre a de lourdes conséquences sportives. Pour suivre dans le détail d’autres grandes manœuvres autour de l’Atlético, à l’image de la récente arrivée de Julian Alvarez au Barça, la tension ne faiblit jamais sur le marché.

Un départ en question : l’énorme dilemme de Griezmann

Tout est une question de timing. Londres, Paris ou les États-Unis : changer d’air en plein cœur de la saison soulève de nombreux doutes, même pour un compétiteur aguerri. Pour Griezmann, quitter l’Europe en mars signifierait laisser ses partenaires en pleine bataille. Attendre juillet, c’est risquer de voir la porte américaine se refermer, ou la donne changer en MLS.

À bientôt 35 ans, cette fenêtre de tir ne se représentera peut-être plus. Griezmann jongle ainsi entre l’appel de la nouveauté et le respect d’un vestiaire qui compte énormément à ses yeux. Un tirage à pile ou face dont seule la décision finale révélera le gagnant.

Une saison encore brillante à Madrid

Moins systématiquement aligné dans le onze de départ, Griezmann n’en demeure pas moins précieux. Il affiche 12 buts et 2 passes décisives cette saison, démontrant que l’efficacité n’a pas d’âge. Son aura sur la pelouse, ses prises d’initiative et sa polyvalence restent inégalées chez les Colchoneros.

44,4% de titularisations en Ligue des champions

8 matchs joués sur 9 possibles en C1

Contributions décisives à hauteur de 15 %

Sa capacité à peser, même dans un rôle moins visible, constitue une force pour un Atlético toujours à la lutte sur plusieurs tableaux.

Le trophée de la Coupe du Roi peut-il retenir Griezmann ?

La perspective d’ajouter un nouveau trophée à son palmarès change-t-elle la donne ? L’Atlético, en pleine euphorie après avoir dominé le Barça en Coupe du Roi, rêve d’un parcours historique. Griezmann, artisan de cette dynamique, sait qu’un départ précipité priverait le club de son meilleur atout offensif pour la fin de saison.

Reste à savoir si la promesse d’une Coupe, ou l’attachement au groupe, saura peser plus lourd que l’appel du vaste horizon américain. En coulisses, la question anime supporters et observateurs : lequel de ses deux mondes Griezmann s’apprête-t-il à privilégier ? Autrefois, la pression d’un calendrier impossible a déjà rebattu les cartes pour bien des stars. Suspense total jusqu’au dernier jour.