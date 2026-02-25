Pronostic RC Strasbourg – RC Lens : une victoire des Sang et Or pour croire encore au titre ?

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Voici l’analyse complète du match d’ouverture de la 24e journée de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le RC Lens peut-il jouer le titre ? Battus par AS Monaco (3-2) après avoir mené 2-0, les hommes de Pierre Sage n’ont pas dit leur dernier mot dans la course à la première place. Pour repartir de l’avant, ils devront notamment compter sur un grand Florian Thauvin afin de se sortir du piège tendu par le RC Strasbourg et tenter de reprendre la tête du championnat.

Ligue 1 – Strasbourg vs Lens

27 février 2026 · 20h45 · Stade de la Meinau

Strasbourg solide à domicile

À domicile, Strasbourg reste une équipe difficile à manœuvrer, capable de hausser son niveau face aux formations du haut de tableau. Les Alsaciens alternent néanmoins les performances, avec des résultats parfois contrastés qui empêchent encore le club de s’installer durablement dans le Top 5.

La Meinau demeure toutefois un terrain piégeux, où Strasbourg sait imposer de l’intensité et profiter des transitions rapides pour faire douter ses adversaires. Lens est donc prévenu : il faudra être solide mentalement et défensivement pour éviter toute mauvaise surprise.

Lens sous pression après Monaco, mais toujours candidat au titre

La défaite contre Monaco a laissé des regrets, mais elle ne remet pas en cause la saison lensoise. Toujours au contact du leader, le PSG, le club nordiste doit rapidement rebondir pour rester dans la course.

Avant ce revers, Lens restait sur une série très positive, preuve de la régularité de l’équipe depuis plusieurs mois. L’objectif est clair : réagir immédiatement pour envoyer un message au championnat.

La capacité à gérer les moments faibles – ce qui a manqué face à Monaco – sera un élément déterminant vendredi.

Des confrontations souvent serrées

Les duels entre Strasbourg et Lens donnent régulièrement lieu à des matchs engagés et équilibrés, avec peu d’écart au score.

Bilan des 10 derniers matchs entre le RC Strasbourg et le RC Lens :

Lens : 5 victoires

Strasbourg : 3 victoires

Matchs nuls : 2

Duel globalement très équilibré sur la période récente.

Les compos probables

Le compo probable du RC Strasbourg : Penders – G. Doué, Omobamidele, Doukouré, Chilwell – El Mourabet, Barco – Moreira, Enciso, Godo – Panichelli.

Absent : Emegha (blessé).

Incertain : Oyedele (reprise).

La compo probable du RC Lens : Risser – Celik, Ganiou, Sarr – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Udol – Thauvin, Saïd – Edouard.

Absents : Gurtner, Gradit, Baidoo, Antonio (blessés).

Incertain : Sangaré (reprise), Aguilar (blessé).

Thauvin attendu, Strasbourg a aussi des arguments offensifs

Côté lensois, Florian Thauvin représente la principale arme offensive. Sa capacité à faire des différences individuelles peut débloquer un match fermé, notamment face à un bloc compact.

Strasbourg possède également des joueurs capables de faire mal en transition rapide, surtout si Lens laisse des espaces en jouant haut.

Le premier but pourrait donc être déterminant dans l’issue de la rencontre.

Tendances de cotes et marchés : Lens légèrement favori malgré un déplacement piégeux

Issue Bookmaker Cote Évolution 24h Victoire Strasbourg (1) Unibet 3.00 Légère baisse Match nul (X) Unibet 3.40 Stable Victoire Lens (2) Unibet 2.40 Stable / légère hausse

La cote de Lens se situe autour de 2.40, ce qui confirme son statut de favori modéré. Les parieurs restent toutefois prudents après la défaite contre Monaco, où les Lensois ont laissé filer un avantage de deux buts, ce qui peut créer un doute sur la gestion mentale dans la course au titre.

La cote du nul demeure stable autour de 3.40, signe d’un match annoncé serré, tandis que la victoire de Strasbourg reste crédible aux yeux des bookmakers, notamment en raison de la solidité alsacienne à domicile.

Les probabilités implicites donnent environ :

Lens : 40 %

Strasbourg : 35 %

Nul : 25 %

Un équilibre qui confirme le scénario attendu : une rencontre disputée où Lens possède un léger avantage sur le papier.

Notre pronostic du match Strasbourg – Lens

Victoire Lens (ou Lens ou nul en sécurisé) : la qualité globale et l’enjeu du titre peuvent faire la différence.

: la qualité globale et l’enjeu du titre peuvent faire la différence. Les deux équipes marquent : scénario plausible vu les profils offensifs.

: scénario plausible vu les profils offensifs. Plus de 2,5 buts : option intéressante si le match s’ouvre.

: option intéressante si le match s’ouvre. Thauvin buteur ou décisif : joueur clé côté lensois.

Scores possibles

1-1 : Strasbourg résiste, Lens manque d’efficacité.

: Strasbourg résiste, Lens manque d’efficacité. 1-2 : Lens rebondit après Monaco et s’impose au mental.

: Lens rebondit après Monaco et s’impose au mental. 0-1 : match fermé, Lens fait la différence sur un détail.

Une chose est sûre : Lens joue gros dans la course au titre, et ce déplacement à Strasbourg pourrait déjà peser lourd dans la fin de saison.