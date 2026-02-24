Hier, un hacker a révélé que l’OM avait été victime d’une cyberattaque et que les données de 400.000 supporters avaient été subtilisées. Le club a publié un communiqué pour rassurer ces derniers.

Vingt-quatre heures après la révélation des faits, l’Olympique de Marseille réagit enfin ! Le club phocéen a publié un communiqué pour confirmer qu’il avait bien subi une cyberattaque récemment. Mais que, contrairement à ce que le hacker ayant dévoilé cette information avait assuré, les données de 400.000 supporters n’avaient pas été dérobées. L’OM invite cependant les fans utilisant la billetterie (par où serait passé le hacker pour la cyberattaque) à changer leur mot de passe pour plus de sécurité.

« Le club tient à rassurer ses supporters »

« L’Olympique de Marseille informe avoir récemment fait l’objet d’une tentative d’intrusion informatique, dans un contexte national et international marqué par une recrudescence d’attaques visant de grandes organisations. Grâce à la mobilisation immédiate de nos équipes techniques et de nos prestataires spécialisés, la situation a été rapidement maîtrisée. À ce jour, toutes nos activités peuvent se poursuivre normalement, en toute sécurité, et nous continuons nos investigations sur le périmètre concerné. Le club tient à rassurer ses supporters : les données bancaires et les mots de passe n’ont pas été compromis. »

« La protection des données personnelles et la confiance de nos supporters restent notre priorité absolue. À ce titre, une procédure a été engagée auprès des autorités compétentes, notamment la CNIL, et une plainte va être déposée. Nous encourageons également chacun à adopter les bonnes pratiques en matière de sécurité numérique : renforcer ses mots de passe, rester vigilant face aux tentatives de phishing, et signaler toute activité suspecte. Un point de contact dédié a été créé pour répondre à toutes vos questions : privacy@om.fr. »

