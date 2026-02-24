À LA UNE DU 24 FéV 2026
[21:23]PSG Mercato : Osimhen déclare sa flamme à un autre club que Paris
[21:00]OM : Ménès tacle Beye et son boulard
[20:29]ASSE : le dérapage de Romeyer avec Horneland
[20:14]OL : pour se venger, Textor dévoile des dossiers compromettants pour Kang et Ares !
[19:49]FC Nantes : un ex des Canaris et du RC Lens pisté pour le poste de directeur sportif
[19:30]Real Madrid : énorme coup dur en vue pour Mbappé !
[19:11]ASSE : Guillou a identifié le principal atout de Montanier avec un petit bémol 
[18:52]RC Lens : Ganiou voit plus loin que les Sang et Or
[18:33]FC Barcelone Mercato : Alvarez (Atlético) à 150 M€, le club a un plan B deux fois moins cher
[18:19]PSG : la réponse cash de Doué à la polémique avec Dembélé
OL : pour se venger, Textor dévoile des dossiers compromettants pour Kang et Ares !

Par Raphaël Nouet - 24 Fév 2026, 20:14
💬 Commenter
John Textor célébrant un but de Botafogo.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Officiellement viré de son poste de directeur d’Eagle Football Holdings Bidco ce mardi, John Textor s’est vengé en publiant le plan mercato prévu par Michele Kang et Ares l’été dernier !

Incroyable John Textor, qui n’a décidément honte de rien ! Ce mardi, Eagle Football Holdings Bidco a publié un communiqué pour officialiser le fait que l’homme d’affaires avait été démis de ses fonctions de directeur de la société. Dans les faits, il ne l’est plus depuis le 27 janvier, quand il avait tenté un putsch à une assemblée générale pour tenter de reprendre les commandes de la compagnie. Mais Michele Kang et Ares avaient senti venir le coup et avaient manœuvré pour l’en empêcher, obtenant son départ.

50 M€ de ventes pas concrétisées l’été dernier

En représailles, Textor a divulgué un document interne à Eagle concernant le dernier mercato de l’OL ! On y voit la planification des ventes, avec les attentes des dirigeants lyonnais. Ainsi, Malick Fofana devait être vendu pour 40 M€, alors que Tanner Tessmann devait lui partir pour 10 M€. Au total, les Gones espéraient faire entrer 98,5 M€ avec la vente de 14 joueurs. Dans le sens des arrivées, 13 recrues devaient débarquer, pour un montant de 66,5 M€. A l’arrivée, ce prévisionnel n’a pas été tenu, ce qui n’a pas empêché la DNCG de donner son aval au maintien de l’OL en Ligue 1.

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Cette manœuvre de John Textor a pour but de se venger de Michele Kang et Ares, en révélant leurs ratés de l’été dernier. Par exemple les ventes avortées de Fofana et Tessmann, qu’il faudra boucler cet été pour tenir les promesses de la précédente intersaison…

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)
07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)
15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)
22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)
05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)
19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)
09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)
16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

