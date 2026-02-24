Officiellement viré de son poste de directeur d’Eagle Football Holdings Bidco ce mardi, John Textor s’est vengé en publiant le plan mercato prévu par Michele Kang et Ares l’été dernier !

Incroyable John Textor, qui n’a décidément honte de rien ! Ce mardi, Eagle Football Holdings Bidco a publié un communiqué pour officialiser le fait que l’homme d’affaires avait été démis de ses fonctions de directeur de la société. Dans les faits, il ne l’est plus depuis le 27 janvier, quand il avait tenté un putsch à une assemblée générale pour tenter de reprendre les commandes de la compagnie. Mais Michele Kang et Ares avaient senti venir le coup et avaient manœuvré pour l’en empêcher, obtenant son départ.

50 M€ de ventes pas concrétisées l’été dernier

En représailles, Textor a divulgué un document interne à Eagle concernant le dernier mercato de l’OL ! On y voit la planification des ventes, avec les attentes des dirigeants lyonnais. Ainsi, Malick Fofana devait être vendu pour 40 M€, alors que Tanner Tessmann devait lui partir pour 10 M€. Au total, les Gones espéraient faire entrer 98,5 M€ avec la vente de 14 joueurs. Dans le sens des arrivées, 13 recrues devaient débarquer, pour un montant de 66,5 M€. A l’arrivée, ce prévisionnel n’a pas été tenu, ce qui n’a pas empêché la DNCG de donner son aval au maintien de l’OL en Ligue 1.

Cette manœuvre de John Textor a pour but de se venger de Michele Kang et Ares, en révélant leurs ratés de l’été dernier. Par exemple les ventes avortées de Fofana et Tessmann, qu’il faudra boucler cet été pour tenir les promesses de la précédente intersaison…

