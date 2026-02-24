Quatre play-offs retour de la Champions League se sont disputés ce soir. Le FC Barcelone connaît l’un de ses deux potentiels adversaires, en attendant PSG-Monaco demain.

La première moitié des play-offs a livré son verdict ce soir. Et une énorme surprise s’est produit avec la qualification de Bodö/Glimt aux dépens de l’Inter Milan, finaliste de la dernière édition ! Les Norvégiens, déjà vainqueurs à l’aller, ont fait le dos rond à San Siro en première période avant de faire la différence en seconde. Au total, ils ont donc passé cinq buts au leader du Calcio !

Dans les autres matches, la logique a été respectée. L’Atlético a eu du mal à prendre le meilleur sur Bruges mais il y est parvenu grâce à un triplé de Sörloth. Leverkusen avait fait le plus dur à l’aller en s’imposant 2-0 sur la pelouse de l’Olympiakos. Et enfin, Newcastle a validé son carton de l’aller en dominant une nouvelle fois Qarabag à Saint-James Park. Les Magpies seront, avec le vainqueur de PSG-Monaco, l’un des adversaires potentiels du FC Barcelone. Tirage au sort vendredi. Les 16es de finale auront lieu 10-11 et 17-18 mars.

Atlético Madrid 4-1 Club Bruges (aller : 3-3)

Inter Milan 1-2 Bodö/Glimt (aller : 1-3)

Newcastle 3-2 Qarabag (aller : 6-1)

Bayer Leverkusen 0-0 Olympiakos (aller : 2-0)