La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Capitaine des U17 du Mali, Ismaël Kamissoko (16 ans) était proche de s’engager avec l’OM. Mais le Paris FC a fait irruption dans le dossier, suivi désormais par un club anglais…

Il y a deux jours, nous avons relayé l’information du journaliste de L’Equipe Loïc Tanzi, qui expliquait que l’OM était bien placé pour recruter Ismaël Kamissoko. Ce milieu de terrain de 16 ans, capitaine des U17 du Mali, est présenté comme un futur crack, doté d’une belle patte gauche capable d’illuminer le jeu ou de faire la différence sur coups de pied arrêtés. Tanzi évoquait un autre club français intéressé, notre journaliste Bastien Aubert a révélé qu’il s’agissait du Paris FC. Le promu aurait rattrapé son retard initial sur l’OM et serait désormais à sa hauteur dans l’espoir de recruter Kamissoko.

Burnley l’a invité à un essai

Mais Tanzi publie une nouvelle information ce jeudi : Burnley a proposé au Malien de venir faire un essai. Les Clarets sont bien partis pour descendre en Championship, eux qui sont avant-derniers de Premier League avec huit points de retard sur la 17e place. On sait que les clubs anglais ont des moyens financiers bien supérieurs à leurs homologues européens, même quand il s’agit d’un sans-grade opposé à une grosse écurie comme l’OM ou un nouveau riche comme le Paris FC. Rien ne dit cependant que Kamissoko sera retenu à l’issue de cet essai ou qu’il préfèrera signer en Angleterre plutôt qu’en France.

Cette multiplication des pistes tend en tout cas à prouver qu’Ismaël Kamissoko a bien le talent que lui prêtent certains recruteurs. Auquel cas, l’OM aurait tout intérêt à frapper fort pour doubler la concurrence…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France