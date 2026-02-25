OM – INFO BUT! Mercato : Paris torpille le tout dernier dossier ouvert par Benatia

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

L’Équipe a fait savoir en début de semaine que l’OM suivait avec attention le prometteur milieu de terrain malien Ismaël Kamissoko (16 ans), au même titre qu’un autre club de Ligue 1. On sait de qui il s’agit.

Paris ne lâche jamais l’OM. Alors que le club phocéen pensait avoir pris une longueur d’avance sur le dossier Ismaël Kamissoko, un concurrent est venu se glisser dans la brèche. Lundi, L’Équipe révélait ainsi l’intérêt marseillais pour la pépite malienne de 16 ans. But! est en mesure de confirmer l’information… et de dévoiler l’identité de l’autre club passé à l’action : le Paris FC.

L’avance de l’OM déjà menacée par le PFC

Du côté de la Commanderie, le dossier est suivi avec attention. Selon nos sources, l’OM avait même pris une petite avance dans la collecte d’informations et l’analyse du profil du joueur. Le travail de veille et de projection était bien engagé. Mais le Paris FC, séduit par les rapports transmis en interne, a décidé d’accélérer.

Convaincu du potentiel du jeune Malien, le club francilien entend désormais concurrencer l’OM sur ce dossier prometteur. Dans un marché des jeunes talents de plus en plus agressif, chaque détail compte. Et cette fois, la concurrence ne vient pas de l’étranger mais bien de l’Hexagone. Une situation qui pourrait forcer Marseille à passer à la vitesse supérieure s’il veut sécuriser l’un des profils les plus « frissons » de sa génération.

Kamissoko, une patte gauche « rare »

Pourquoi d’ailleurs un tel engouement autour d’Ismaël Kamissoko ? Les retours sont plutôt dithyrambiques. Nos sources indiquent que joueur de 16 ans est doté d’une patte gauche « rare », capable de faire des différences sur coup de pied arrêté comme dans le jeu.

Sa frappe lourde, sa technique bien au-dessus de la moyenne et surtout sa lecture du jeu impressionnent également. On nous rapporte même qu’il détonne déjà dans sa catégorie, affichant une maturité et une compréhension tactique précoces. Autant d’arguments qui expliquent pourquoi l’OM s’est positionné… et pourquoi le Paris FC ne veut plus rester simple spectateur. Un nouveau duel Paris-Marseille ne fait que commencer.

Bastien Aubert

