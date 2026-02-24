Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Monsieur recrutement à l’OM, Medhi Benatia aurait envoyé du lourd pour faire signer Lucas Da Cunha (Côme, 22 ans) au mercato hivernal. Sans réussite.

C’est un coup qui aurait pu faire du bruit sur la Canebière. Lors du mercato hivernal, l’OM a tenté une offensive massive pour s’attacher les services de Lucas Da Cunha. Montant de l’offre : environ 20 millions d’euros. Oui, 20 M€ !

Benatia a tenté le coup Da Cunha

Aux manettes du recrutement, Medhi Benatia n’a pas hésité à sortir le chéquier pour convaincre Côme de lâcher son milieu de terrain de 22 ans, selon les révélations de Nicolò Schira : « Dans les coulisses – Lucas Da Cunha rejoint CAA Base en tant que nouvelle agence. Côme a refusé une offre importante de l’OM (environ 20 millions) en janvier. Certains clubs de Premier League sont intéressés par le milieu de terrain, même si Cesc Fabregas souhaite le conserver. » Le message est clair : l’OM a frappé fort. Très fort.

La Premier League à l’affût

Malgré l’offre XXL de l’OM, le club italien a fermé la porte. Une décision soutenue par son entraîneur, Cesc Fàbregas, bien décidé à conserver son milieu. Arrivé en Lombardie pour relancer sa carrière, l’ancien joueur formé au Stade Rennais s’est imposé comme un élément clé du projet. Et visiblement, Côme n’avait aucune intention de brader sa pépite, même face à 20 M€. Autre information importante : des clubs de Premier League surveillent la situation. Autrement dit, la concurrence s’annonce féroce si l’OM revient à la charge cet été.

Un signal fort envoyé par l’OM

Même si le transfert ne s’est pas concrétisé, ce dossier en dit long. Malgré la situation compliquée du moment, l’OM serait toujours prêt à investir lourdement sur des profils jeunes, techniques, à fort potentiel. Benatia a montré qu’il pouvait dégainer rapidement. Reste maintenant à savoir si Marseille reviendra avec une nouvelle offensive… ou si la Premier League raflera la mise. Une chose est sûre : 20 millions sur la table, ce n’était pas un simple coup de fil.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France