OM : McCourt a validé une nouvelle signature, un mastodonte débarque à Marseille

Après un partenariat récent acté avec SAYTV, l’Olympique de Marseille franchit une nouvelle étape économique avec la signature d’un partenariat de grande ampleur avec iGraal, l’une des plateformes de cashback les plus influentes en Europe. Ce deal, officialisé ce jeudi, s’inscrit pleinement dans la volonté de Frank McCourt, propriétaire du club, de transformer l’écosystème financier et digital du club phocéen.

Un mastodonte digital intégré à la machine OM

Fondée en 2006 à Boulogne-Billancourt, iGraal s’est imposée comme une référence mondiale du cashback, rassemblant aujourd’hui plus de 12 millions d’utilisateurs et un portefeuille de 1500 e-commerçants. Cette plateforme, gratuite pour les utilisateurs, permet d’obtenir un retour d’argent sur les achats effectués via ses liens affiliés — un système devenu incontournable dans le commerce en ligne européen.

Pour l’OM, l’arrivée d’un tel acteur représente bien plus qu’un simple sponsor : un levier économique et digital. Grâce à cet accord, iGraal devient Partenaire Officiel du club et s’intègre directement à la boutique en ligne officielle de l’OM : les supporters pourront désormais cumuler 10 % de cashback sur leurs achats de maillots, écharpes, vestes et autres produits dérivés — une offre particulièrement attractive dans un contexte où les revenus commerciaux deviennent essentiels aux stratégies des clubs modernes.

Une offre concrète et pensée pour les supporters

L’ambition n’est pas seulement marketing : l’accord prévoit un bonus de bienvenue — 10 € offerts à toute nouvelle inscription via le lien officiel du club. Ce type d’offre, combiné à un taux de cashback généreux, illustre la volonté de l’OM de proposer des avantages tangibles à sa communauté, tout en stimulant l’engagement autour de la boutique officielle.

Dans un communiqué, Alessandro Antonello, Directeur Général de l’OM, a souligné que ce partenariat « illustre notre stratégie de développement : enrichir l’expérience OM sous différentes formes ». De son côté, François Despruniee, Directeur Marketing d’iGraal, voit dans cette collaboration une opportunité de renforcer le lien entre la passion des supporters et l’univers digital du club.

McCourt continue de muscler l’économie du club

Ce deal XXL intervient à un moment où l’OM cherche à diversifier ses revenus au-delà des droits TV et des recettes de billetterie. L’intégration d’une plateforme de cashback de dimension européenne s’inscrit dans une stratégie plus large de transformations numériques et commerciales, déjà amorcée depuis plusieurs saisons sous l’ère McCourt.

Avec ce partenariat, l’OM ne se contente plus de séduire sur le terrain sportif : il attire désormais les géants du digital, les impliquant directement dans l’expérience des supporters. Et si les retombées financières concrètes dépendront de l’adoption par les fans, l’impact marketing est déjà réel : le club marseillais se positionne comme un acteur innovant, capable d’attirer des mastodontes internationaux en dehors du strict univers footballistique.