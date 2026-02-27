FC Barcelone Mercato : le feu vert a été donné pour le remplaçant de Lewandowski

En fin de contrat au FC Barcelone, Robert Lewandowski pourrait bien être remplacé par Dusan Vlahovic. C’est de plus en plus chaud pour l’attaquant de la Juventus, qui a fait du Barça sa priorité.

Alors que le mercato estival 2026 approche, l’avenir de l’attaquant serbe Dušan Vlahović, actuellement sous contrat avec Juventus, se trouve au cœur de l’actualité. Selon TEAMtalk, l’avant‑centre de 26 ans aurait fait de FC Barcelone sa priorité absolue pour la saison prochaine, après des années de performances solides en Serie A et une situation contractuelle délicate à Turin.

Une préférence claire pour Barcelone

Alors que son contrat avec la Juventus expire le 30 juin 2026, Vlahović se prépare à devenir un agent libre très courtisé. D’après TEAMtalk, le Serbe aurait donné son feu vert à ses représentants afin de prioriser les discussions avec Barcelone, écartant pour l’instant des intérêts plus timides de clubs de Premier League comme Chelsea et Tottenham Hotspur.

Le joueur verrait le club catalan – actuellement à la recherche d’un numéro 9 capable de succéder à Robert Lewandowski – comme le cadre idéal pour franchir un cap dans sa carrière, notamment en Liga et en compétitions européennes.

Les discussions entre la direction barcelonaise et les représentants de Vlahović ne sont pas de simples rumeurs. Des sources indiquent que des contacts ont déjà eu lieu, et que Barcelone est activement positionné pour le signer gratuitement en été, profitant de sa situation contractuelle pour économiser un transfert onéreux.

Cependant, le club catalan n’est pas le seul intéressé. Des formations comme l’AC Milan et même des clubs allemands comme le Bayern Munich ont été liés au Serbe, bien que leurs démarches restent moins avancées que celles de Barcelone.

Situation contractuelle à la Juventus

À Turin, la situation est complexe. Vlahović gagne environ 12 M€ nets par saison, un montant que la direction de la Juventus est réticente à maintenir à long terme. Les négociations pour une prolongation ont plusieurs fois buté sur des désaccords salariaux, laissant de nombreuses chances à la piste d’un départ libre.

La Juventus évoque toujours la possibilité de poursuivre les discussions, mais si aucun accord n’est trouvé d’ici à la fin de la saison, Vlahović pourrait quitter le club sans indemnité de transfert — une perspective qui rend sa valeur sur le marché encore plus intéressante pour les candidats potentiels.

Pour Barcelone, qui cherche à consolider son attaque avec le probable départ de Lewandowski, Vlahović représente une option de choix : un attaquant expérimenté, puissant et efficace dans la surface — le profil attendu pour porter l’offensive blaugrana dans les années à venir.