À LA UNE DU 28 FéV 2026
[00:00]FC Barcelone : Lamine Yamal a oublié Nicki Nicole avec une nouvelle starlette !
[23:00]Le PSG doit-il craindre un retour de Luis Enrique au FC Barcelone ?
[22:42]RC Strasbourg – RC Lens (1-1) : un point et des gros regrets, les notes des Sang et Or
[22:00]FC Barcelone Mercato : grande nouvelle pour l’avenir de Rashford, mais…
[21:30]ASSE : Montanier fait exploser une révélation des Verts
[21:00]PSG : la sonnette d’alarme est tirée, Paris déjà KO avant de retrouver Chelsea !
[20:20]FC Nantes : la journaliste taclée par Kombouaré riposte… et elle y va franco !
[19:48]RC Lens : la compo de Pierre Sage pour affronter Strasbourg
[19:40]Stade Rennais : Franck Haise doit laver un premier affront infligé par les supporters du FC Nantes 
[19:10]OM : Roberto De Zerbi a pris une grosse décision pour son futur
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone Mercato : grande nouvelle pour l’avenir de Rashford, mais…

Par William Tertrin - 27 Fév 2026, 22:00
💬 Commenter
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Après une saison convaincante sous les couleurs blaugrana, l’avenir de Marcus Rashford au FC Barcelone est en train de se dessiner nettement. Le talentueux attaquant anglais de 28 ans, actuellement prêté par Manchester United jusqu’au 30 juin 2026, pourrait bien prolonger l’aventure au-delà du prochain mercato estival.

Une saison réussie et une option déjà prévue

Depuis son arrivée à Barcelone l’été dernier, Rashford s’est rapidement imposé comme un élément clé du projet offensif, avec 10 buts et 10 passes décisives jusqu’à présent cette saison. Son passage en Liga a redonné de l’élan à une carrière qui avait connu des passages à vide chez les Red Devils.

La bonne nouvelle pour le club catalan ? L’accord avec Manchester United inclut une option d’achat fixée à 30 millions d’euros, une clause qui avait été convenue lors de la signature du prêt. Cette somme pourra être versée en trois annuités de 10 millions chacune, ce qui soulage quelque peu la charge financière pour le Barça.

Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Un transfert « pratiquement bouclé », mais un dernier obstacle

Selon Mundo Deportivo, tous les paramètres du futur contrat — y compris le salaire et la durée (entre trois et quatre ans) — ont déjà été négociés avec le joueur lors de l’accord initial. Cela signifie que le Barça n’a plus qu’à activer la clause pour que Rashford devienne officiellement un joueur permanent du club.

Cependant, le dernier obstacle reste financier : l’opération doit être validée dans le cadre du fair-play financier imposé par la Liga. Le club catalan doit s’assurer que l’impact économique de l’achat et du salaire de Rashford respecte ces règles avant d’officialiser la transaction.

Si le fair-play financier s’ajuste favorablement dans les semaines à venir, Marcus Rashford pourrait donc bien rester au FC Barcelone au-delà de la Coupe du Monde 2026, devenant un élément structurant de l’attaque catalane pour les prochaines années.

FC Barcelone

Actu foot FC Barcelone : les infos les plus chaudes

Vidéos FC Barcelone : toutes les infos foot