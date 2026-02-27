FC Barcelone Mercato : grande nouvelle pour l’avenir de Rashford, mais…

Après une saison convaincante sous les couleurs blaugrana, l’avenir de Marcus Rashford au FC Barcelone est en train de se dessiner nettement. Le talentueux attaquant anglais de 28 ans, actuellement prêté par Manchester United jusqu’au 30 juin 2026, pourrait bien prolonger l’aventure au-delà du prochain mercato estival.

Une saison réussie et une option déjà prévue

Depuis son arrivée à Barcelone l’été dernier, Rashford s’est rapidement imposé comme un élément clé du projet offensif, avec 10 buts et 10 passes décisives jusqu’à présent cette saison. Son passage en Liga a redonné de l’élan à une carrière qui avait connu des passages à vide chez les Red Devils.

La bonne nouvelle pour le club catalan ? L’accord avec Manchester United inclut une option d’achat fixée à 30 millions d’euros, une clause qui avait été convenue lors de la signature du prêt. Cette somme pourra être versée en trois annuités de 10 millions chacune, ce qui soulage quelque peu la charge financière pour le Barça.

Un transfert « pratiquement bouclé », mais un dernier obstacle

Selon Mundo Deportivo, tous les paramètres du futur contrat — y compris le salaire et la durée (entre trois et quatre ans) — ont déjà été négociés avec le joueur lors de l’accord initial. Cela signifie que le Barça n’a plus qu’à activer la clause pour que Rashford devienne officiellement un joueur permanent du club.

Cependant, le dernier obstacle reste financier : l’opération doit être validée dans le cadre du fair-play financier imposé par la Liga. Le club catalan doit s’assurer que l’impact économique de l’achat et du salaire de Rashford respecte ces règles avant d’officialiser la transaction.

Si le fair-play financier s’ajuste favorablement dans les semaines à venir, Marcus Rashford pourrait donc bien rester au FC Barcelone au-delà de la Coupe du Monde 2026, devenant un élément structurant de l’attaque catalane pour les prochaines années.