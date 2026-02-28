Candidate Les Républicains à la mairie de Marseille, Martine Vassal a une grande ambition pour le Vélodrome, qui pourrait cependant virer au cauchemar pour les supporters de l’OM à cause du PSG.

La vidéo circule massivement sur les réseaux sociaux depuis deux jours. Sous le slogan « Une génération pour Marseille », Romain Simmarano, porte-parole de Martine Vassal dans la perspective des élections municipales, avance une promesse spectaculaire : en cas de victoire, la candidate s’engagerait à défendre activement la candidature de Marseille pour accueillir une finale de la UEFA Champions League. L’objectif affiché vise les éditions 2030 ou 2031, avec l’ambition d’organiser pour la première fois cet événement majeur dans l’histoire de la ville.

Pour appuyer cette initiative, la campagne s’appuie sur des relais influents auprès du public marseillais, notamment l’influenceur Thierry Mode, connu sous le slogan « Titi c’est toi le boss », ainsi que Omar Keddadouche. Le message est clair : Marseille possède aujourd’hui les infrastructures et la ferveur populaire nécessaires pour accueillir l’un des plus grands rendez-vous sportifs de la planète.

Un Vélodrome transformé et désormais au standard européen

Depuis sa profonde rénovation pour l’UEFA Euro 2016, le Stade Vélodrome est considéré comme l’un des stades les plus modernes d’Europe. Sa capacité de plus de 67 000 places, sa toiture intégrale, ses espaces d’accueil modernisés et sa situation au cœur d’une grande métropole répondent en grande partie aux exigences de l’UEFA.

Marseille dispose également d’une tradition footballistique unique en France, portée par la passion autour de l’Olympique de Marseille, premier club français à avoir remporté la Ligue des champions, en 1993. Accueillir une finale européenne représenterait donc une reconnaissance symbolique forte pour la cité phocéenne, mais aussi un levier économique majeur, avec des dizaines de milliers de visiteurs et des retombées importantes pour l’hôtellerie, la restauration et le tourisme.

Le scénario qui inquiète les supporters marseillais

Mais derrière l’enthousiasme affiché, de nombreux supporters olympiens pointent un risque majeur : la possibilité de voir leur rival historique, le Paris Saint-Germain, disputer une finale au Vélodrome. Depuis l’arrivée de ses propriétaires qataris en 2011, le club parisien s’est installé durablement parmi les prétendants réguliers à la victoire finale en Ligue des champions. À l’horizon 2030, il est loin d’être irréaliste d’imaginer le PSG parmi les finalistes potentiels.

Une telle situation créerait un contexte extrêmement sensible. L’arrivée de 20 000 à 30 000 supporters parisiens dans une ville où la rivalité OM-PSG est l’une des plus fortes d’Europe représenterait un défi sécuritaire considérable. Cette opposition dépasse le simple cadre sportif : elle s’inscrit dans une rivalité culturelle, historique et identitaire profondément ancrée dans le football français.

Des précédents historiques rares mais symboliques

L’histoire de la compétition montre que ce type de scénario est possible, même s’il reste exceptionnel. En 1972, l’Ajax Amsterdam avait remporté la finale disputée au stade De Kuip, antre du Feyenoord Rotterdam, en battant l’Inter Milan. Plus tard, en 1997, le Borussia Dortmund s’était imposé à l’Olympiastadion de Munich, domicile du Bayern Munich, face à la Juventus.

Ces exemples montrent que l’UEFA privilégie avant tout les critères logistiques et organisationnels, sans tenir compte des rivalités locales. Mais le contexte sécuritaire et médiatique du football moderne est bien différent de celui des années 1970 ou 1990, avec des déplacements de supporters plus massifs et une exposition mondiale démultipliée.

Un obstacle sécuritaire qui a déjà freiné Marseille

Si le Vélodrome possède les qualités techniques nécessaires, la question de la sécurité reste centrale. Le stade marseillais a régulièrement été le théâtre d’incidents ou de tensions, ce qui a pu refroidir les instances européennes lors des précédents processus de sélection. L’UEFA accorde une importance majeure à la capacité d’une ville à garantir un environnement totalement sécurisé, tant dans le stade qu’à l’extérieur.

De plus, la concurrence est féroce. De nombreuses villes européennes disposent de stades récents et d’une expérience reconnue dans l’accueil d’événements internationaux, comme Londres, Munich ou Istanbul, qui ont déjà accueilli plusieurs finales.

Entre ambition politique et réalité sportive

La promesse de faire venir une finale de Ligue des champions à Marseille s’inscrit autant dans une stratégie politique que dans une ambition sportive et économique. Elle témoigne de la volonté de positionner la ville comme une grande capitale européenne du sport.

Mais entre l’intention et la concrétisation, le chemin reste long. Il faudra convaincre l’UEFA, répondre à des exigences strictes et lever les interrogations liées à la sécurité et aux rivalités locales. Et pour de nombreux supporters marseillais, une question demeure : seraient-ils prêts à voir leur stade accueillir une finale… potentiellement disputée par leur rival parisien.

