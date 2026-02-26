OM Mercato : McCourt tient déjà la première recrue de l’été, un nom lui a été soufflé en Ligue 1

Du côté des supporters de l’OM, une éventuelle arrivée d’Hicham Boudaoui en provenance de l’OGC Nice est accueillie positivement. Frank McCourt pourrait bien tenir la première recrue de l’été.

Un sondage mené sur notre compte X auprès des supporters de l’Olympique de Marseille a déclenché un débat animé sur les réseaux : la question était simple mais révélatrice des envies phocéennes cet été — Hicham Boudaoui (OGC Nice) serait-il une bonne recrue pour l’OM ? Avec 62,9 % des voix en faveur d’un “oui”, une majorité des fans estime que le milieu niçois serait un renfort pertinent pour Marseille. À l’inverse, 37,1 % pensent que ce n’est pas le bon profil pour le club olympien. Un nom qui pourrait subtilement venir aux oreilles du propriétaire Frank McCourt, en première ligne après avoir écarté Pablo Longoria et qui verra Medhi Benatia quitter l’OM en fin de saison.

Pourquoi Boudaoui séduit les supporters

Milieu polyvalent, capable d’apporter de l’équilibre au cœur du jeu et d’animer la récupération comme la relance, Boudaoui est souvent décrit comme un joueur complet, adroit techniquement et endurant physiquement. Il a acquis une expérience solide en Ligue 1 avec Nice (164 matchs), où il est régulièrement titulaire et un acteur clé du milieu.

Sur les forums et fils de discussions liés à l’OM, certains supporters le comparent volontiers à un “équilibreur” qui permettrait au club d’avoir plus de maîtrise au milieu, notamment dans les phases où l’équipe peine à imposer son rythme. Dans cette optique, les 62,9 % d’opinion positive reflètent une confiance collective dans son profil.

Pour les partisans du “non”, le raisonnement est plus varié. Certains peuvent estimer que Boudaoui n’a pas le profil d’un créateur décisif qu’un grand club doit viser, d’autres vont jusqu’à dire que Marseille devrait plutôt cibler un milieu encore un peu plus jeune ou plus tourné vers l’avant. D’autres peuvent penser que l’effectif actuel dispose déjà de bons profils au milieu, même si l’avenir de joueurs comme Vermeeren ou Nadir reste incertain, et que la situation de Pierre-Emile Højbjerg méritera d’être suivie.

Un intérêt réel de l’OM ?

Au-delà du sondage, les rumeurs de mercato laissent entendre qu’un intérêt concret pourrait exister entre Marseille et le milieu de l’OGC Nice. Selon des informations récentes, l’OM surveillerait la situation de Boudaoui en vue du prochain mercato estival, notamment parce que le joueur sera en fin de contrat à l’issue de la saison 2026-2027 — ce qui pourrait faciliter un transfert. Nice ne serait pas fermé à l’idée d’un départ pour éviter de voir son cadre partir libre l’année suivante.

Il reste encore quelques mois avant le début du mercato estival, mais la direction sportive phocéenne, qui sera oprheline de Medhi Benatia cet été, planifie déjà l’été. L’idée de faire de Boudaoui une des pistes prioritaires serait cohérente avec une stratégie visant à renforcer l’entrejeu sans forcément chercher un coup spectaculaire sur le marché. Cette approche, comme le montre la consultation d’une large base de supporters, trouve un écho positif chez une bonne partie du public marseillais.