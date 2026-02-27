Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Habib Beye, qui a haussé le ton en interne lors du stage de l’OM à Marbella, a trouvé un écho chez un joueur recruté cet hiver par le club phocéen : Himad Abdelli (26 ans).

Le stage de l’OM à Marbella n’a pas été de tout repos. Habib Beye a pris les commandes et n’a pas hésité à hausser le ton pour insuffler discipline et intensité à son groupe tout au long la semaine. Une franche réussite ? On le saura dimanche sur le coup des 23, après l’Olympico.

Beye impose sa patte à l’OM

Sur place, l’ancien coach du Stade Rennais a organisé des journées longues et exigeantes : efforts musculaires le matin, travail avec ballon l’après-midi, sur une pelouse équipée d’un échafaudage pour filmer chaque mouvement.

Selon L’Équipe, même la position de la caméra a été vérifiée par Beye lui-même, et un drone a été utilisé pour suivre les déplacements et surveiller les journalistes trop curieux. Si la crispation face à l’extérieur était palpable, le climat interne semble au contraire positif, avec un discours constructif où les joueurs n’ont pas été blâmés pour le fiasco de Brest.

Abdelli a marqué des points à Marbella

Le coach de l’OM a aussi multiplié les entretiens informels, cherchant à mesurer l’état d’esprit de chacun et à diffuser confiance et sérénité. Son objectif est clair : ouvrir des possibilités pour tous et repartir sur de bonnes bases. Parmi ceux qui ont particulièrement tapé dans l’œil de Beye, Himad Abdelli se distingue. Recruté par l’OM cet hiver, le milieu algérien a montré une progression remarquable lors de ce stage.

Détermination, intensité, travail acharné : le joueur de 26 ans a enchaîné les efforts physiques et techniques, multiplié les frappes au but avec précision et semble désormais au top de sa forme depuis son arrivée. Sa mentalité irréprochable et son implication totale auraient particulièrement séduit le coach. Pour Beye, Abdelli pourrait devenir un atout majeur dans ce sprint final de la saison, incarnant l’état d’esprit que le nouvel entraîneur souhaite insuffler à tout l’effectif marseillais.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France