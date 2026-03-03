Prêté au Racing Club par l’Inter Milan en janvier, l’ancien flop de l’OM Valentin Carboni vient se faire les ligaments croisés d’un genou, un an et demi seulement après avoir souffert de cette même blessure à Marseille.

Arrivé à Olympique de Marseille durant l’été 2024 avec l’étiquette de grand espoir du football argentin, Valentín Carboni devait incarner la créativité de l’équipe dirigée par Roberto De Zerbi. Prêté par Inter Milan, le jeune meneur de jeu de 20 ans était présenté comme l’un des talents les plus prometteurs de sa génération, capable de dynamiser l’attaque marseillaise grâce à sa vision du jeu et sa qualité technique. Mais son passage sur la Canebière a rapidement viré au cauchemar.

Très vite, l’international argentin a perdu la confiance de son entraîneur. Ses prestations, jugées trop timides et irrégulières, l’ont progressivement écarté du onze de départ. Cantonné à des entrées en jeu, il n’a jamais réussi à inverser la tendance ni à montrer l’étendue de son potentiel. La situation s’est brutalement aggravée en octobre 2024 lorsqu’il a été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, une blessure grave qui a immédiatement mis fin à son prêt et précipité son retour à Milan. Pour Marseille, l’opération s’est révélée être un échec sportif total, loin des attentes initiales.

Au Genoa aussi, il a floppé…

Mais la suite n’a pas été plus clémente pour le milieu offensif. Une fois remis, Valentín Carboni a été prêté au Genoa CFC dans l’espoir de relancer sa progression en Serie A. Là encore, il n’a pas réussi à s’imposer. En manque de rythme et de confiance, il n’a jamais convaincu les dirigeants italiens, qui ont décidé de mettre fin à son prêt dès le mois de janvier, le renvoyant à l’Inter sans véritable perspective.

Ne comptant toujours pas sur lui, le club lombard a alors choisi une nouvelle solution : un retour aux sources. Le jeune joueur a été prêté au Racing Club, l’un des clubs les plus prestigieux d’Argentine, avec l’espoir qu’un environnement familier et moins exposé médiatiquement lui permettrait enfin de se relancer. L’objectif était clair : retrouver du temps de jeu, de la confiance et justifier enfin les immenses espoirs placés en lui depuis ses débuts.

…et il était très mal parti au Racing

Mais le sort s’est une nouvelle fois acharné. Après seulement quelques apparitions, Carboni a été victime d’une nouvelle rupture des ligaments croisés, cette fois au genou droit. Une blessure aussi grave que la précédente, qui le tiendra éloigné des terrains pendant au moins six mois. Ce nouveau coup d’arrêt est d’autant plus cruel qu’il intervient alors qu’il tentait de reconstruire sa carrière après deux prêts ratés et une longue rééducation.

Au-delà de la saison en cours, cette rechute compromet sérieusement ses ambitions internationales. Argentina national football team l’avait appelé à trois reprises en 2024, preuve de la confiance que lui accordait le staff. Mais depuis, l’enchaînement des blessures et des expériences infructueuses a stoppé net sa progression. Selon la presse argentine, son grand objectif était de participer à la prochaine Coupe du monde, un rêve désormais quasiment impossible à atteindre sans un retour rapide et durable au plus haut niveau.

Considéré il y a encore deux ans comme l’un des joyaux de l’Inter et du football argentin, Valentín Carboni traverse aujourd’hui la période la plus difficile de sa jeune carrière. Entre blessures graves, prêts infructueux et perte de confiance, son avenir reste incertain. À seulement 20 ans, le talent est toujours là, mais il devra désormais surmonter des obstacles physiques et mentaux majeurs pour espérer relancer une trajectoire qui s’annonçait pourtant exceptionnelle.

