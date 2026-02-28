RC Lens : les Sang et Or au centre du plan secret de Ligue 1+ pour faire exploser la chaîne

Dans sa stratégie pour booster sa chaîne, Ligue 1+ prévoit une série qui retracera la saison du RC Lens, actuel 2e du championnat.

Alors que Ligue 1+, la chaîne streaming de la Ligue de football professionnel (LFP), traverse une période mouvementée sur le plan des droits télévisés, une stratégie inattendue est en train de se dessiner pour booster ses audiences et renforcer son offre éditoriale : prendre le RC Lens comme figure de proue d’une grande série produite par Mediawan qui retracera la saison exceptionnelle des Sang et Or, selon RMC Sport.

Une série immersive pour remplir la grille

En juin prochain, pour compenser l’absence de grands événements sportifs comme la Coupe du monde — que Ligue 1+ n’a finalement pas récupérée — la chaîne se prépare à lancer un contenu original produit par Mediawan, la société de production retenue par la LFP pour piloter les programmes télévisés de la Ligue 1.

Cette série, qui s’étendra sur l’ensemble de la saison, ne sera pas un simple magazine ou un documentaire classique. Elle vise à raconter des histoires : celles de clubs, de joueurs, d’entraîneurs et de supporters, avec un focus particulier sur le parcours du RC Lens — actuel 2e de Ligue 1 et qui représente l’un des clubs les plus passionnants et populaires du championnat.

Le choix de Lens comme fil rouge de cette série n’est pas anodin : grâce à ses performances sportives et sa base de supporters très engagée, le club nordiste constitue un narratif attractif et susceptible de fédérer de nouveaux abonnés autour de contenus narratifs plus riches que de simples retransmissions de matchs. Ce format pourrait permettre à Ligue 1+ de dégager une identité forte face à la concurrence des autres diffuseurs et plateformes.

Lens comme symbole d’une ambition éditoriale

Le RC Lens, souvent qualifié de club « à l’ADN populaire », représente pour Ligue 1+ ce que certaines séries de sport cherchent à capturer : la passion, l’attachement local, mais aussi la lutte collective vers les sommets. En plaçant les Sang et Or au cœur de ce projet, Mediawan espère créer un récit qui dépasse l’analyse purement sportive — et qui parlera à un public plus large.

Ce focus pourrait aller bien au‑delà des semaines de championnat, en documentant l’évolution de l’équipe dans tous ses aspects : trajectoire au classement, performances individuelles, enjeux internes et réactions des fans. Dans un marché de streaming saturé, ce genre de storytelling promet d’être un atout pour différencier Ligue 1+ des autres services TV.

Un pari risqué mais nécessaire

Alors que Ligue 1+ vise à atteindre 2,1 millions d’abonnés d’ici 2029 et à compenser l’absence de revenus traditionnels issus de diffuseurs historiques comme beIN ou DAZN, la chaîne mise sur cette série pour enrichir sa grille et fidéliser une audience plus jeune et plus connectée.

Dans un contexte où la direction de LFP Media a vu son directeur général, Nicolas De Tavernost, annoncer son départ — conséquence de tensions autour des droits télévisés — cette nouvelle orientation éditoriale apparaît comme une réponse créative aux défis commerciaux de la plateforme.

Avec cette série et le rôle central accordé à Lens, Ligue 1+ cherche non seulement à diffuser des matchs, mais à raconter le championnat comme une grande histoire collective : un récit dans lequel les clubs, les joueurs et leurs supporters deviennent les héros d’une saison immersive.

Si la formule séduit, ce pari éditorial pourrait bien devenir un modèle pour les contenus football au‑delà de la simple retransmission — et peut‑être contribuer à faire de Ligue 1+ un acteur plus visible dans le paysage audiovisuel du sport.