Droits TV : Ligue 1+ (déjà) vouée à disparaître ? Une réponse est tombée

Alors que l’inquiétude secoue le football français, la chaîne Ligue 1+ continue son chemin sans vaciller. Au centre des débats : la solidité de la chaîne qui, malgré la tempête liée au départ de Nicolas de Tavernost, s’impose comme un pilier du paysage audiovisuel sportif. Et si le contexte est tendu, Philippe Diallo ne laisse aucune place au doute : la Ligue 1+ va de l’avant, pleinement soutenue par la Fédération.

Une nouvelle ère après le départ de Nicolas de Tavernost

Coup de tonnerre en coulisses : l’annonce du départ de Nicolas de Tavernost de la direction de LFP Media a placé les instances du football français face à un nouveau défi majeur. Une crise de gouvernance, à laquelle s’ajoutent les incertitudes du projet de réforme, fait bruisser l’écosystème de la Ligue 1.

Mais loin de céder à la panique, Philippe Diallo a d’emblée tenu à rassurer les clubs et les fans pour RMC Sport : la programmation de la Ligue 1+ est garantie la saison prochaine. Aucun risque d’interruption. À l’heure où l’on scrute la santé financière des équipes, cette continuité fait figure de bouée de sauvetage pour les acteurs du championnat.

Ligue 1+ : un succès incontesté, vital pour les clubs

Plus d’un million d’abonnés : Ligue 1+ a franchi un cap symbolique et s’impose comme la plateforme incontournable du foot hexagonal. Ce chiffre, relayé par Philippe Diallo, traduit une véritable adhésion populaire, dans un contexte où chaque euro compte.

La chaîne s’affirme comme une source de revenus primordiale pour des clubs en quête de stabilité budgétaire. Avec la diffusion de l’intégralité des matchs la saison prochaine, le modèle économique de Ligue 1+ revalorise les enjeux des droits télé, un atout pour tout l’écosystème. Ce succès commercial s’inscrit aussi dans la rivalité croissante entre championnats européens, où la capacité à capter l’attention des fans est devenue un critère essentiel.

Qui pour prendre la tête de LFP Media ? Les scénarios en jeu

Après le départ remarqué de De Tavernost, la désignation du futur directeur s’annonce stratégique. Le nom de Laurent Prud’homme, ancien DG de l’OL, a été évoqué. Mais hors de question de précipiter ce choix, signale la Fédération, qui engage avec la LFP et le fonds CVC un processus de recrutement réfléchi.

Selon l’évolution du projet législatif de réforme du foot français, deux profils sont envisagés :

En cas de réforme validée, priorité à un dirigeant polyvalent : commercial aguerri, capable de piloter l’organisation des compétitions et d’optimiser les nouveaux leviers économiques.

Si la réforme reste lettre morte, la piste se tourne vers un expert de l’audiovisuel : gestion technique et éditoriale de la chaîne au premier plan, maintien du dynamisme de Ligue 1+ à l’ère de la concurrence internationale.

Ce choix, loin d’être anodin pour l’avenir du championnat, conditionne l’équilibre financier des clubs et la capacité de la Ligue 1 à continuer de séduire les grandes stars, à l’image du parcours de Kylian Mbappé, référence internationale. La Fédération mise sur la stabilité et le sang-froid : Ligue 1+ continue, la suite se prépare avec méthode.