OL : un ancien dirigeant lyonnais espéré pour sauver le football français

Après la démission de Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media, Laurent Prud’homme, ex-directeur général de l’OL, serait pressenti pour le remplacer.

L’OL pourrait bien voir l’un de ses anciens dirigeants occuper l’un des postes les plus stratégiques du football français. Selon L’Équipe, Laurent Prud’homme, ex-directeur général de l’OL, est en effet pressenti pour succéder à Nicolas de Tavernost à la tête de LFP Media, la filiale chargée des droits audiovisuels et commerciaux de la Ligue de Football Professionnel.

Durant son passage à l’OL, Prud’homme a été reconnu pour sa capacité à gérer les relations avec les diffuseurs et à moderniser l’approche commerciale du club. Son expérience à la fois dans le management sportif et dans le domaine des médias — notamment au sein du groupe L’Équipe et d’Eurosport — en fait un candidat de poids pour relancer une LFP Media marquée par la perte récente des droits de diffusion de la Coupe du monde 2026 au profit de beIN Sports.

La nomination de Prud’homme comme un signal fort

Le départ de de Tavernost intervient alors qu’il estimait ne pas avoir le soutien dont il avait besoin de la part des clubs. Pour les présidents de Ligue 1 et Ligue 2, le choix du prochain dirigeant est stratégique : ils veulent un profil capable de défendre leurs intérêts et d’assurer une distribution optimale des droits TV.

Pour l’OL, la nomination de Prud’homme à ce poste serait un signal fort : l’influence du club dans les choix stratégiques de la LFP pourrait être renforcée, tout comme la voix des clubs ayant été marginalisée lors de l’ère de Tavernost. Cela pourrait aussi permettre de mieux aligner la stratégie commerciale de la Ligue avec les attentes des clubs, notamment en matière de diffusion et de revenus audiovisuels.

La décision finale sur la succession devrait être prise dans les semaines à venir. Si Laurent Prud’homme est confirmé, il s’agira d’un retour sous les projecteurs pour l’ancien dirigeant lyonnais, cette fois à l’échelle nationale, et d’un défi majeur pour redynamiser l’image et la stratégie commerciale des médias du football français.