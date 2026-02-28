OL : des gros coups durs confirmés pour l’Olympico face à l’OM

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le groupe de l’OL pour affronter l’OM est tombé, et plusieurs coups durs sont confirmés pour Paulo Fonseca.

Ce dimanche soir, l’OL se déplace sur la pelouse de l’OM pour un Olympico qui s’annonce bouillant. Si Habib Beye peut compter sur l’ensemble de son groupe, Paulo Fonseca ne peut pas en dire autant. Son groupe vient d’être dévoilé, et quatre attaquants lyonnais sont forfaits. En effet, Malick Fofana, Pavel Sulc, Afonso Moreira, et Ernest Nuamah manquent à l’appel, tout comme Orel Mangala et Ruben Kluivert. Des gros coups durs pour Lyon, qui va ensuite devoir gérer la réception du RC Lens en Coupe de France.

Le groupe de l’OL

Greif, Descamps, Diarra – Tagliafico, Abner, Niakhaté, Mata, Hateboer, Kamara, Maitland-Niles – Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey – Karabec, Endrick, Ghezzal, Himbert, Yaremchuk.