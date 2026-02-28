À LA UNE DU 28 FéV 2026
[20:48]FC Barcelone : Yamal révèle un secret qu’il cachait depuis des semaines, Flick lui répond cash
[20:18]FC Nantes : deux joueurs écartés par Kantari face au LOSC, dont une recrue hivernale
[20:06]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre
[19:22]OL : des gros coups durs confirmés pour l’Olympico face à l’OM
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Pau, avec un seul changement
[18:56]Stade Rennais – Toulouse FC (1-0) : Haise réussit sa première au Roazhon Park et fait trembler l’OM !
[18:30]RC Lens : les Sang et Or au centre du plan secret de Ligue 1+ pour faire exploser la chaîne
[18:21]FC Barcelone – Villarreal (4-1) : Yamal voit triple, un ancien de l’OM a soufflé le chaud et le froid
[18:00]Real Madrid : la date exacte du retour de Mbappé vient d’être révélée
[17:30]OM Mercato : un énorme flop marseillais vers un transfert à Liverpool pour 60 M€ ?
OL : des gros coups durs confirmés pour l’Olympico face à l’OM

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 19:22
Paulo Fonseca tout sourire lors d'une interview pour Ligue 1+.
Le groupe de l’OL pour affronter l’OM est tombé, et plusieurs coups durs sont confirmés pour Paulo Fonseca.

Ce dimanche soir, l’OL se déplace sur la pelouse de l’OM pour un Olympico qui s’annonce bouillant. Si Habib Beye peut compter sur l’ensemble de son groupe, Paulo Fonseca ne peut pas en dire autant. Son groupe vient d’être dévoilé, et quatre attaquants lyonnais sont forfaits. En effet, Malick Fofana, Pavel Sulc, Afonso Moreira, et Ernest Nuamah manquent à l’appel, tout comme Orel Mangala et Ruben Kluivert. Des gros coups durs pour Lyon, qui va ensuite devoir gérer la réception du RC Lens en Coupe de France.

Le groupe de l’OL

Greif, Descamps, Diarra – Tagliafico, Abner, Niakhaté, Mata, Hateboer, Kamara, Maitland-Niles – Tessmann, Tolisso, Morton, De Carvalho, Merah, Nartey – Karabec, Endrick, Ghezzal, Himbert, Yaremchuk.

