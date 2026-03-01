Revue de presse : Haise déjà discuté à Rennes, alerte pour Lens avant Lyon, Nice cible un attaquant

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

Stade Rennais : les débuts de Haise déjà discutés

Franck Haise, nouveau coach du Stade Rennais, a débuté sa mission par deux victoires consécutives : d’abord à l’extérieur contre l’AJ Auxerre (3-0), puis à domicile face au Toulouse FC (1-0). Cependant, ces succès sont à relativiser : Rennes a affronté des équipes modestes qui ne visent pas l’Europe, et la performance contre Toulouse fut inégale entre les deux mi-temps. La prudence est donc de mise, d’autant que d’autres entraîneurs rennais, comme Julien Stéphan ou Habib Beye, avaient eux aussi commencé par deux victoires avant de connaître des suites plus compliquées.

RC Lens : un mauvais souvenir à Lyon

Le RC Lens, après un nul frustrant contre Strasbourg en Ligue 1, affrontera l’OL en quart de finale de la Coupe de France jeudi prochain. L’arbitre de la rencontre sera Benoît Bastien, qui a déjà dirigé Lens 18 fois (9 victoires, 3 nuls, 6 défaites) et Lyon 45 fois (21 victoires, 8 nuls, 16 défaites). Cette saison, il a arbitré Lens contre Nantes (victoire 2-1), mais aussi et surtout la défaite contre l’OM en janvier dernier, un mauvais souvenir pour le RCL. Bastien sera assisté sur le terrain par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu, tandis que Cyril Gringore et Guillaume Paradis officieront à la VAR.

OGC Nice : le remplaçant de Boga identifié

L’OGC Nice cherche à remplacer Jérémie Boga, prêté cet hiver à la Juventus pour six mois. Boga n’a pas encore convaincu (1 passe décisive en 5 matchs). Pour le remplacer, Nice s’intéresse à Petar Stanic, transféré en 2025 du FK TSC au Ludogorets Razgrad, selonTema Sport. Le joueur de 24 ans a marqué 13 buts et délivré 9 passes décisives en 38 matchs. Il peut jouer au centre ou à gauche, ce qui correspond au schéma tactique actuel de Nice (4-2-3-1 sous Claude Puel). Stanic, recruté initialement pour 1,8 M€, vaut désormais environ 3 M€. Son contrat court jusqu’en 2028. Nice pourrait donc tenter de l’acquérir pour un montant proche de sa valeur marchande, idéalement inférieur au prix de vente potentiel de Boga (5 M€).

AS Monaco : un gros départ dans les tuyaux

Le directeur de la performance de AS Monaco, Yann Le Meur, pourrait prochainement quitter ses fonctions, selon L’Équipe. Ancien responsable des sciences du sport (2016-2019), il avait été nommé responsable du développement athlétique en 2022, avant de devenir directeur de la performance en octobre 2023, un travail d’abord salué. Cependant, il paierait aujourd’hui la lourde série de blessures qui frappe l’effectif monégasque depuis plusieurs mois. Le club a compté jusqu’à douze absents cet hiver, principalement en raison de problèmes musculaires. Face à cette situation, Monaco a mené un audit et procédé à une réorganisation interne, élargissant notamment les missions du directeur technique Carlos Aviña, avec un droit de regard sur les secteurs performance et médical.

LOSC : Hazard a refusé le PSG à de nombreuses reprises

Eden Hazard, légende du LOSC où il a été formé, a confirmé qu’il a régulièrement été sollicité par le PSG lorsqu’il jouait à Chelsea, mais qu’il a toujours refusé. Il explique : « Tous les ans j’ai eu des contacts avec le PSG. Dans ma tête, c’était très clair. Quand je suis parti de Lille, je me suis dit : « Je ne vais pas avoir envie de revenir en France dans un autre club que Lille. Si je dois revenir un jour, c’est pour jouer à Lille pour finir ma carrière par exemple. » » Pour le Belge, c’était une question d’attachement : « Pour les Lillois, pour le Nord, je n’avais pas envie d’aller jouer au PSG. C’était un super club. Nasser (Al-Khelaïfi) venait, il y avait beaucoup d’argent, il y avait tout le temps une équipe pour jouer la Ligue des champions. Comme ça se passait super bien à Chelsea, mon rêve après était d’aller au Real, pas au PSG pour après aller au Real. »

Paris FC : Kombouaré bouge déjà ses joueurs

Dès ses premières interventions au Paris FC, Antoine Kombouaré a donné le ton avec humour et franchise, notamment en taquinant Alimami Gory pour souligner le besoin d’intensité, comme le souligne L’Équipe : « Ali, c’est quoi ça ? Ma grand-mère va plus vite. » Ce mélange d’esprit direct et de rigueur a marqué ses premiers jours. En conférence de presse vendredi, il a confirmé être « prêt et d’attaque » et a exposé les grandes lignes de son approche : remettre les joueurs devant leurs responsabilités, renforcer l’intensité, la cohésion et l’engagement sur le terrain, tout en gardant des messages simples et clairs.

Droits TV : bientôt la fin de Téléfoot sur TF1 ?

Depuis l’arrivée de Rodolphe Belmer à la tête de TF1 fin 2022, le groupe accélère sa transformation digitale, notamment avec le lancement de la plateforme TF1+ en janvier 2024, qui attire désormais 38 millions de visiteurs mensuels. Cette plateforme gratuite s’inscrit au cœur de la stratégie du groupe pour s’adapter aux nouveaux usages audiovisuels et toucher un public plus jeune. Dans ce contexte, TF1 souhaite également faire évoluer son offre sportive dominicale. Les émissions historiques Auto Moto et Téléfoot pourraient être modifiées : Téléfoot disparaîtrait en diffusion linéaire mais resterait disponible sur TF1+, tandis qu’un magazine sport incluant toujours de l’automobile serait maintenu le dimanche matin.