À LA UNE DU 28 FéV 2026
[23:04]Le Havre – PSG (0-1) : Paris s’est fait peur mais distance le RC Lens en tête de la Ligue 1
[22:40]OM : Benatia officialise son départ, la nouvelle priorité de McCourt déjà identifiée
[22:07]OM : le successeur de Pablo Longoria est connu ! (officiel)
[21:56]Pau – ASSE (0-3) : le réveil de Stassin propulse les Verts en tête de la Ligue 2, les tops et flops
[21:31]OM : Beye s’est pris une balle perdue par un des ses joueurs en plein direct
[20:48]FC Barcelone : Yamal révèle un secret qu’il cachait depuis des semaines, Flick lui répond cash
[20:18]FC Nantes : deux joueurs écartés par Kantari face au LOSC, dont une recrue hivernale
[20:06]PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Le Havre
[19:22]OL : des gros coups durs confirmés pour l’Olympico face à l’OM
[19:03]ASSE : la compo de Montanier pour affronter Pau, avec un seul changement
OM : le successeur de Pablo Longoria est connu ! (officiel)

Par William Tertrin - 28 Fév 2026, 22:07
L’OM vient d’annoncer le remplaçant de Pablo Longoria dans un communiqué publié ce samedi soir.

L’OM a annoncé ce samedi soir une importante décision au niveau de sa gouvernance administrative et financière. Dans un communiqué officiel, le club a confirmé la nomination d’Alban Juster en tant que Président du Directoire. Cette nomination intervient dans le cadre d’une réorganisation après la mise en retrait de Pablo Longoria par Frank McCourt. Alban Juster, présent au club depuis 2017 et qui occupait jusqu’à présent le poste de Directeur Général Finance & Compliance, apporte une grande connaissance des rouages internes du club.

Aux côtés d’Alban Juster, le Directoire est désormais composé d’Alessandro Antonello et Benjamin Arnaud. Ce dernier a été nommé membre du Directoire dans le même communiqué. Tous trois assureront ensemble la continuité administrative, financière et opérationnelle du club, tout en poursuivant les objectifs sportifs et économiques.

Le communiqué de l’OM

« L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Alban Juster en qualité de Président du Directoire.

Cette décision a été prise par le Conseil de Surveillance, conformément aux statuts du club. Elle s’inscrit dans le cadre d’une organisation intérimaire, le temps d’engager les démarches nécessaires à la recherche et la désignation d’un nouveau Président du Directoire.

Le Directoire du club est désormais composé d’Alban Juster, Alessandro Antonello et Benjamin Arnaud, ce dernier ayant été nommé en qualité de membre du Directoire.

Présent au sein de l’Olympique de Marseille depuis huit ans, Alban Juster exerçait jusqu’à présent les fonctions de Directeur Général Finance & Compliance au sein du club. Benjamin Arnaud, présent au sein du club depuis 7 ans, exerce les fonctions de secrétaire général.

Cette organisation permet d’assurer la continuité administrative, financière et opérationnelle de l’Olympique de Marseille. Le club poursuit ainsi l’ensemble de ses activités et de ses priorités sportives et économiques ».

