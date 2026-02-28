Mis en retrait par Frank McCourt, le président de l’OM, Pablo Longoria, a bien le sentiment de s’être fait trahir par Medhi Benatia, qu’il a pourtant fait venir.

Depuis que Frank McCourt a décidé de trancher dans le conflit opposant Pablo Longoria à Medhi Benatia, le climat reste particulièrement tendu du côté de l’Olympique de Marseille. Et surtout, les deux hommes se font désormais très discrets publiquement, comme si la tempête interne avait laissé des traces profondes au sommet du club.

Le directeur du football, Medhi Benatia, a bien été aperçu lors du déplacement victorieux à Brest (2-0) il y a deux semaines, mais sans prendre la parole. Aucun commentaire officiel, aucune tentative d’apaisement, alors même que les tensions avec son président ont alimenté de nombreuses rumeurs en interne. Quant à Pablo Longoria, son silence intrigue encore davantage. L’Espagnol, habituellement très exposé médiatiquement, semble s’être mis en retrait après l’arbitrage rendu par le propriétaire américain.

« Il est extrêmement choqué par la fin »

Invitée sur RMC, l’agente influente Jennifer Mendelewitsch a levé un coin du voile sur l’état d’esprit du dirigeant marseillais. Selon elle, Longoria vit très mal la situation actuelle et aurait le sentiment d’avoir été trahi par un homme qu’il avait lui-même contribué à ramener au club.

« Les gens proches de Longoria auxquels je peux parler me disent qu’il est extrêmement choqué par la fin. Il ne comprend pas ce qui lui arrive », a-t-elle expliqué, pointant une erreur de casting dans l’entourage du président marseillais.

Elle estime également que le dirigeant espagnol s’est peut-être éloigné de son domaine d’expertise :

« Longoria a une légitimité de recruteur, ce n’est pas un président. Il s’est trompé de casquette. Il n’a pas su gérer des conflits importants ni structurer son club comme il l’aurait dû. »

Benatia renforcé, Longoria fragilisé

Ce conflit interne portait notamment sur la stratégie sportive et l’organisation du club. Et à l’arrivée, tout indique que Medhi Benatia en est sorti renforcé. L’ancien défenseur international marocain, revenu à Marseille dans un rôle stratégique, semble désormais disposer d’une influence accrue sur les décisions liées au recrutement et à la structuration de l’effectif.

Un détail n’a d’ailleurs échappé à personne : lors du match nul face à RC Strasbourg (2-2), les groupes de supporters ont déployé plusieurs banderoles visant la direction, les joueurs et même Frank McCourt. Mais aucune ne ciblait Benatia, signe que l’ancien joueur bénéficie d’un certain crédit auprès des ultras, contrairement à d’autres figures du club.

Un équilibre fragile avant la fin de saison

Cette crise de gouvernance intervient dans une période déjà délicate sur le plan sportif. Entre les résultats irréguliers, les changements d’entraîneur et les tensions internes, la stabilité institutionnelle apparaît plus que jamais essentielle pour l’OM.

La question est désormais de savoir quel rôle exact conservera Pablo Longoria dans les mois à venir. Toujours président, il reste officiellement le visage du projet marseillais. Mais en interne, l’équilibre des pouvoirs semble avoir évolué, avec un Medhi Benatia plus influent que jamais.

Une situation qui pourrait avoir des conséquences majeures sur les prochains mercatos et, plus largement, sur l’avenir sportif du club phocéen.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France