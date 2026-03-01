FC Barcelone : Laporta a complètement vrillé en plein match, le Real Madrid a pris cher (vidéo)

Lors de la victoire du FC Barcelone contre Villarreal, Joan Laporta s’est fait remarquer au Camp Nou avec un gros bras d’honneur en direction du Real Madrid.

Ce samedi après-midi, le Camp Nou a vibré au rythme du triplé historique de Lamine Yamal lors de la victoire du FC Barcelone contre Villarreal (4-1). Mais si les projecteurs étaient naturellement braqués sur le jeune prodige, une autre figure a volé la vedette dans les tribunes : Joan Laporta. Pour rappel, il a démissionné de son poste de président le 9 février dernier. Une étape obligatoire pour pouvoir à nouveau se présenter, le 15 mars prochain.

Assis parmi les supporters, Laporta a suivi le match avec une intensité rare. Chaque but de Yamal a été célébré avec une euphorie communicative, mais le moment fort est survenu lorsqu’il a repris le célèbre chant provocateur : « Qui ne saute pas est un Madridista », taquinant les supporters du Real Madrid.

Un gros bras d’honneur de Laporta au Real Madrid

L’exubérance de Laporta ne s’est pas arrêtée là : emporté par l’ambiance, il a conclu son show improvisé par un bras d’honneur bien prononcé, geste immortalisé par les caméras de Esport3. Ses accompagnateurs, eux aussi emportés par la célébration, ont partagé ses émotions dans un climat de fête totale. Il s’était déjà distingué sur ce chant lors de la victoire du Barça contre Levante, mais un peu plus discrètement.

Au-delà de la simple célébration, cet épisode reflète parfaitement la personnalité de Laporta : passionnée, parfois imprévisible, mais toujours profondément attachée à l’image et aux succès du club. Selon certaines sources, il aurait même quitté le stade avant le coup de sifflet final, marquant ainsi la journée d’une note mémorable, et quelque peu controversée.

Ce spectacle en tribunes restera dans les mémoires, autant pour la performance spectaculaire de Yamal que pour la démonstration de fanatisme et de charisme de Joan Laporta.