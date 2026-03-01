PSG Mercato : Paris fonce sur quatre gros talents et met l’OM et le Stade Rennais sous pression

Le PSG ne regarde pas seulement vers les sommets du football européen dans les compétitions : le club parisien suit aussi de très près les jeunes talents émergeant des championnats voisins. Mercredi soir, lors du 3‑3 entre le KRC Génk et le Dinamo Zagreb en barrage retour de Ligue Europa, une vraie galerie de scouts — dont ceux du PSG — a répondu présente pour observer plusieurs jeunes Belges du championnat belge évoluer sous pression.

Cette mobilisation — plus de vingt recruteurs de clubs majeurs européens dans les tribunes — confirme l’intérêt grandissant pour les profils « prêts à l’emploi mais à fort potentiel de progression », un type de signature qui pourrait parfaitement coller avec l’approche sportive et financière que Paris souhaite renforcer à l’aube du mercato estival 2026.

Quatre talents qui « tiennent la corde »

Parmi les observés ce soir‑là, quatre joueurs du Genk ressortent particulièrement comme pistes possibles pour le PSG cet été, selon sporza.

Matte Smets – Défenseur central (22 ans)

Un des profils les plus prometteurs du groupe. Imposant physiquement, serein avec le ballon et solide dans les duels, Smets a attiré l’œil de plusieurs clubs européens de premier plan, Paris inclus. Il a notamment vu des offres rejetées cet hiver et pourrait être considéré comme un renfort intéressant pour l’axe défensif parisien. Il avait d’ailleurs été cité à l’OM il y a quelques mois.

Yaimar Medina – Latéral gauche (21 ans)

L’Équatorien s’est fait remarquer par sa régularité en championnat depuis son arrivée en 2025. Il est suivi par des clubs comme le PSG, Manchester United ou encore le Borussia Dortmund, ce qui témoigne de son profil attractif pour des clubs cherchant un joueur capable d’équilibrer défense et projection offensive sur le flanc.

Zakaria El Ouahdi – Latéral droit (24 ans)

Le Marocain dispose de statistiques intéressantes offensivement pour un défenseur et est sous contrat jusqu’en 2028. Il figure parmi les profils qui pourraient offrir une couverture solide et moderne sur le côté droit, un secteur où Paris a parfois cherché de la rotation ou de la concurrence. El Ouahdi avait tapé dans l’œil du Stade Rennais l’été dernier.

Konstantinos Karetsas – Milieu offensif (18 ans)

Bien que blessé ce soir‑là, le Grec est considéré comme l’un des talents les plus excitants de la génération montante européenne. Intégré tôt à l’équipe première, il avait déjà marqué les esprits bien avant ses 18 ans et fait partie des jeunes à suivre à l’échelle continentale. Tout comme Paris, l’OM et le Stade Rennais ont aussi été cités.

Pourquoi le PSG devrait s’y intéresser

Le recrutement parisien a connu des épisodes de starisation ces dernières années, mais ces dernières fenêtres ont également montré un virage vers des signatures plus intelligentes et d’avenir : jeunes joueurs porteurs d’un vrai potentiel de progression, capables d’être valorisés sportivement et économiquement. Un défenseur central comme Smets ou un latéral comme Medina s’inscriraient parfaitement dans une logique où Paris construit une profondeur d’effectif tout en préparant l’avenir, sans sacrifier la compétitivité immédiate.

Ces dossiers ne seront pas aisés, et le PSG devra faire face à la concurrence des clubs anglais, allemands, italiens et néerlandais sur le marché. Mais pas que. La bataille avec d’autres clubs de Ligue 1 comme l’OM ou le Stade Rennais pourrait bien faire rage.