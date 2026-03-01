LOSC – FC Nantes (1-0) : Kantari pointe une grosse satisfaction et garde espoir pour les barrages

William Tertrin, au stade Pierre-Mauroy.

Ce dimanche soir, après la défaite du FC Nantes face au LOSC dans les arrêts de jeu, le coach Ahmed Kantari a livré sa réaction. L’intégralité de ses propos en conférence de presse à retrouver ci dessous.

Une défaite frustrante

Frustré oui. Quand on ne sait pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. On a vu un bloc compact, on a vu 11 joueurs défendre ensemble, et on laisse ce point nous échapper sur un deuxième ballon, un coup de pied arrêté, dans un domaine où on a été concentré jusqu’au bout, mais malheureusement pas pendant ces arrêts de jeu.

Frustration sur le corner ou sur l’action d’avant avec la perte de balle ?

Quelques minutes avant, on a l’occasion de faire un hold up, qui n’aurait clairement pas été mérité, car cette équipe n’aurait pas mérité de perdre ce match. Mais c’est la gestion de cette fin de match : on a une touche pour nous qu’on joue vite au mauvais endroit, donc ça redonne une cartouche à cette équipe lilloise. Il y a ce corner où on défend bien sur le premier ballon et on manque de réactivité sur le deuxième. Ce sont des choses qu’on n’avait pas vues sur l’ensemble du match. Un point, par rapport à la prestation collective et l’état d’esprit des joueurs, ça les aurait récompensés.

Comment on s’en remet ?

On se remet dans le travail. On voit que les matchs sont très difficiles à gagner pour tout le monde. On avait fait la bonne opération la semaine dernière en revenant sur Auxerre, là ils reprennent un point, mais ils restent à portée de cette place de barragiste. On a un match très important la semaine prochaine face à Angers, et il faudra gagner à domicile.

Le système en 3-5-2

C’est un système qui nous a donné satisfaction sur le match du Havre. On l’a vu encore ce soir face à une équipe de Lille avec une grosse armada offensive, qui ne s’est pas procuré grand-chose. Donc ça nous donne des garanties sur l’aspect défensif. Mais il faut qu’on fasse mieux avec le ballon, dans l’utilisation. Il faut qu’on mette plus de temps de possession, plus utiliser la largeur. On a vraiment de la progression à faire dans ce schéma. On sait que les pistons sont importants et il faut donner un peu plus de temps pour pouvoir les mettre dans les bonnes dispositions pour les toucher.

Quelles garanties sur le plan défensif ?

La densité dans l’axe. On est beaucoup mieux dans la gestion de profondeur, dans le bloc équipe, et ça permet de garder une menace permanente avec deux attaquants devant.