Le gardien du FC Nantes, Anthony Lopes, était frustré après la défaite à Lille (0-1) et ce but encaissé à la dernière minute. Il a reproché plusieurs erreurs de ses partenaires ayant abouti à ce final décevant.

La frustration était immense au coup de sifflet final pour le FC Nantes, hier après-midi sur la pelouse du LOSC (0-1). Après avoir livré un match plein d’engagement et de solidarité, l’entraîneur n’a pas caché son amertume face à ce scénario cruel, venu anéantir les efforts de toute une équipe en quelques secondes.

« Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre »

« L’état d’esprit, la combativité, tout ce qu’on voulait mettre en place était là. Après, on a fait une succession de petites erreurs, à commencer par vouloir jouer une touche rapidement à la 92e. Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Le défenseur adverse a le temps de faire contrôle pied gauche et frappe pied droit à huit mètres du but, on ne peut pas se permettre de ne pas être plus agressifs et de laisser dans un confort à cette distance. Un point dans cette course au maintien peut être décisif à l’arrivée. C’est terrible parce qu’on sait qu’il faut aller chercher des points où personne ne nous pense capables d’en prendre. » Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari! J'en profite

Dans une lutte pour le maintien où chaque détail compte, cette action symbolise toute la cruauté du football. À la 92e minute, alors que le point du nul semblait acquis de haute lutte, la volonté de relancer vite pour tenter un dernier coup offensif s’est retournée contre l’équipe. Une transition mal gérée, un replacement trop tardif, et l’adversaire s’est retrouvé en situation idéale, avec le temps d’enchaîner contrôle et frappe à bout portant.

Une gestion émotionnelle à travailler

Au-delà de l’erreur technique, c’est la gestion émotionnelle des dernières minutes qui interpelle. Dans ce type de rendez-vous, savoir fermer le jeu, gagner quelques secondes, accepter le partage des points peut parfois valoir autant qu’une victoire. « Quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre » : la formule résume parfaitement l’apprentissage que doit encore franchir ce groupe.

Car dans la course au maintien, les calculs se feront au point près. Un nul arraché à l’extérieur contre un adversaire mieux classé peut peser très lourd au moment du décompte final. Perdre dans les ultimes secondes, en revanche, laisse des traces psychologiques et comptables.

Reste que le contenu affiché offre aussi des motifs d’espoir. L’état d’esprit, la combativité et le respect du plan de jeu étaient au rendez-vous. Des bases solides sur lesquelles s’appuyer pour les prochaines échéances. Dans ce championnat impitoyable, les équipes qui se sauvent sont souvent celles capables d’apprendre vite de leurs erreurs.

Le message est clair : continuer à aller chercher des points là où personne ne les attend, mais avec davantage de maîtrise dans les moments clés. Parce qu’au printemps, chaque détail peut valoir une saison.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)