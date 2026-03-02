Auteur d’un doublé à Pau (3-0) samedi, ses deux premiers buts depuis fin septembre, l’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin a tenu à souligner l’importance d’Ilan, adjoint de Philippe Montanier.

Enfin la délivrance. Après cinq longs mois sans marquer, Lucas Stassin a retrouvé le chemin des filets samedi lors du large succès de l’AS Saint-Étienne sur la pelouse du Pau FC (3-0). Et le Belge n’a pas fait les choses à moitié : un doublé, dont une superbe conclusion au terme d’une action collective parfaitement maîtrisée.

Une libération attendue

Attendu au tournant depuis le début de saison, le numéro 9 stéphanois a su répondre présent au meilleur moment. Bien placé, opportuniste, plus serein dans ses déplacements, Stassin a montré un visage bien différent de celui aperçu ces derniers mois.

Au micro de beIN Sports, il n’a pas caché son soulagement :

« En tant que numéro neuf, ça fait toujours plaisir de retrouver le chemin des filets surtout avec la victoire au bout, c’est encore plus plaisant pour moi. C’est une libération. Devant on s’entend très bien, on combine beaucoup entre-nous. Avec l’enchainement des victoires, c’est plus facile de créer des connexions, en ce moment ça fonctionne, j’espère que cela va continuer encore longtemps. »

Dans une équipe en pleine dynamique positive, la confiance collective rejaillit forcément sur les individualités. Et pour un attaquant, rien ne remplace le déclic d’un but.

L’apport décisif d’Ilan

Stassin a également tenu à souligner l’importance d’Ilan, aujourd’hui entraîneur adjoint de Philippe Montanier. L’ancien buteur brésilien de l’ASSE travaille étroitement avec lui à l’entraînement, notamment sur les phases de finition.

« Ilan m’apporte énormément, il me donne beaucoup de conseils à l’entraînement où il est désormais davantage mis en évidence. Avec son expérience, on travaille beaucoup. Aujourd’hui je suis récompensé et c’est grâce à lui car on fait énormément de finition la semaine. Les conseils qu’il me donne vont m’aider pour ma carrière. »

Un mentor idéal pour un jeune avant-centre en quête de repères. L’expérience d’un ancien attaquant peut faire la différence dans la gestion des appels, du timing et du sang-froid face au but.

Jeune et conscient de sa marge de progression

À seulement 20 ans, Stassin reste lucide sur son parcours. Il assume sa première partie de saison compliquée, marquée par une longue disette et un contexte mouvementé autour du club.

« J’ai eu une première partie de saison compliquée, avec tous les évènements qu’il y a eus, ce n’est pas facile pour moi, je suis encore un jeune joueur, je dois encore apprendre dans le football. J’ai réussi à remettre ma tête dans le travail et là où je me sens le mieux, c’est-à-dire sur le terrain. Je joue au foot et je fais les efforts, pour moi ce qui est important c’est de gagner donc je me donne à fond. Ce n’est pas fini, rien n’est fait. »

Un discours mature, tourné vers le collectif et l’amélioration continue. Si cette soirée à Pau marque un véritable déclic, l’ASSE pourrait bien avoir retrouvé un atout offensif majeur pour la course à la montée.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2