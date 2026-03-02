Kylian Mbappé et ses proches seraient très remontés contre le service médical du Real Madrid, qui ne lui aurait pas signifié l’importance de prendre du repos concernant sa blessure à un genou.

Mis au repos depuis la défaite à Pampelune face à CA Osasuna (1-2) le 21 février, Kylian Mbappé ne devrait pas faire son retour immédiat. En conférence de presse, Álvaro Arbeloa a confirmé que l’attaquant allait encore patienter, lui qui traîne une gêne persistante au genou gauche depuis plusieurs semaines.

Un repos repoussé trop longtemps ?

La question d’un break avait déjà été évoquée en janvier, notamment lors de la Supercopa de España. Mais à l’époque, Xabi Alonso avait insisté pour que son numéro 9 soit disponible pour la finale contre le FC Barcelone (2-3). Mbappé était finalement entré en jeu alors que la rencontre tournait mal.

Depuis, malgré la douleur et un contexte sportif tendu, le capitaine des Bleus a enchaîné les titularisations. La crise sportive menaçant, il semblait difficile de se passer de son arme offensive principale. Mais à force de tirer sur la corde, le corps a fini par dire stop.

Tensions avec le staff médical

Selon Cadena SER, l’entourage du natif de Bondy serait remonté contre le service médical du Real Madrid. Les consignes auraient été jugées trop floues, sans recommandation ferme d’arrêt, poussant le joueur à continuer malgré la douleur.

Toujours d’après le média espagnol, les dirigeants madrilènes eux-mêmes ne seraient pas satisfaits du fonctionnement du secteur médical. Des changements pourraient intervenir prochainement. Un nouveau remaniement à ce niveau, deux ans après le départ du médecin en chef à la suite d’une série de rechutes liées à des ruptures des ligaments croisés.

Un malaise plus profond ?

Au-delà de la blessure, cet épisode illustre un climat moins serein qu’il n’y paraît autour de Mbappé. Certes, l’attaquant empile les buts sous le maillot merengue, mais les objectifs collectifs ne seraient pas atteints.

En Liga comme en UEFA Champions League, la Maison Blanche serait en difficulté, et certains observateurs s’interrogent : la centralité du projet autour de Mbappé ne finit-elle pas par déséquilibrer l’équipe ?

Entre gestion physique contestée, pression sportive et attentes immenses, l’aventure madrilène du champion du monde 2018 semble traverser sa première vraie zone de turbulences. Reste à savoir si ce repos forcé marquera un simple coup d’arrêt… ou le début d’une remise en question plus large au sein du club espagnol.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

02/03 : Real Madrid-Getafe (26e journée de Liga)

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League