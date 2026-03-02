Mardi soir, le FC Barcelone disputera sa demi-finale retour de Coupe du Roi contre l’Atlético Madrid, qui l’a battu 4-0 à l’aller. Lamine Yamal et son club ont activé le mode remontada.

Trois jours après avoir balayé Villarreal CF (4-1), actuel 3e de Liga, au Spotify Camp Nou, le FC Barcelone s’apprête à vivre une nouvelle nuit européenne sous haute tension. Leader du championnat, le Barça reçoit demain l’Atlético de Madrid en demi-finale retour de la Coupe du Roi.

L’équation est simple… et vertigineuse : les Blaugrana doivent renverser un 0-4 encaissé à l’aller face aux Colchoneros. Une mission qui paraît quasi impossible sur le papier, mais qui, à Barcelone, réveille immédiatement un mot chargé d’histoire : remontada.

Yamal sonne la révolte

Dans ce contexte brûlant, toutes les composantes du club se sont mobilisées, à commencer par la nouvelle pépite maison, Lamine Yamal. L’ailier de 18 ans, auteur d’un triplé éclatant contre Villarreal samedi, a envoyé un message fort sur les réseaux sociaux après avoir vu passer une statistique donnant seulement 1% de chances de qualification au Barça.

« 1% de chances, 99% de foi. »

Une phrase courte, mais lourde de sens. Yamal sera évidemment l’attraction principale de cette demi-finale retour. Face à un Atlético réputé pour sa rigueur défensive et son agressivité dans les duels, il représente sans doute l’arme la plus imprévisible du Barça. Sa capacité à éliminer, à accélérer et à frapper dans des espaces réduits peut faire sauter n’importe quel verrou.

Autre motif d’espoir : le jeune international a révélé le week-end dernier être enfin débarrassé de la pubalgie qui a plombé toute sa première partie de saison. Physiquement libéré, il semble avoir retrouvé toute son explosivité au meilleur moment.

Et détail non négligeable : le coup d’envoi sera donné à 21h, une fois la nuit tombée. En période de ramadan, cela signifie qu’il ne disputera pas la rencontre à jeun. Un facteur qui peut compter dans un match où l’intensité et la lucidité seront déterminantes.

L’appel à l’histoire… et le tacle au Real

Dans cette ambiance de reconquête, le club catalan a lui aussi joué sur la corde sensible. Sur ses réseaux sociaux, le Barça a publié une phrase qui a immédiatement enflammé ses supporters :

« 90 minutes (ou plus), c’est très long au Spotify Camp Nou. »

Impossible de ne pas y voir une référence directe au mythique 6-1 infligé au Paris Saint-Germain en huitièmes de finale retour de la UEFA Champions League 2017, après une défaite 0-4 à l’aller. Une soirée entrée dans la légende du football européen.

Mais le message contenait aussi une pointe d’ironie à l’égard du Real Madrid. Il y a un an, en quarts de finale de C1, les Merengue avaient publié : « 90 minutes, c’est très long au Bernabeu » après leur revers 0-3 à l’aller contre Arsenal. Ils s’étaient finalement inclinés 1-2 au retour, transformant leur slogan en symbole d’échec.

En une seule phrase, le Barça a donc convoqué son glorieux passé et lancé un petit tacle à son rival historique.

Mission impossible… ou soirée historique ?

Renverser quatre buts face à l’Atlético version Diego Simeone relève du défi colossal. Les Colchoneros excellent dans la gestion des avantages et savent fermer les espaces comme peu d’équipes en Europe.

Mais avec une attaque en pleine confiance, un Yamal incandescent et un stade prêt à pousser chaque action, le FC Barcelone veut croire à l’exploit. À Barcelone, l’histoire a déjà prouvé que l’impossible pouvait devenir réalité.

Et si le fameux 1% se transformait en nuit légendaire ?

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone

03/03 : FC Barcelone-Atlético Madrid (demi-finale retour de la Coupe du Roi)

08/03 : Athletic Bilbao-FC Barcelone (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : FC Barcelone-FC Séville (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League