Après la victoire à Pau (3-0), le milieu de l’ASSE Florian Tardieu a dit tout le bien qu’il pense de ses deux coéquipiers, Lucas Stassin et Joshua Duffus.

Malgré un avenir incertain à l’AS Saint-Étienne, Florian Tardieu continue d’assumer son rôle de cadre, sur le terrain comme face aux médias. Fidèle à son habitude, le milieu stéphanois s’est arrêté en zone mixte après la victoire à Pau, avec le sourire.

Tardieu, protecteur de Stassin

Au micro d’Evect, Tardieu a tenu à saluer la performance de Lucas Stassin, auteur de ses premiers buts depuis fin septembre :

« Je suis très heureux pour Lucas, c’est un peu mon petit protégé. Dans le football il y a toujours des phases compliquées. Il aura une belle carrière, il aura des moments de doute mais c’est quelqu’un qui bosse. Il marque au bon moment, j’espère que pour le sprint final et les neuf matchs à venir, ça va lui remettre la tête à l’endroit. »

Un soutien fort pour un attaquant qui avait traversé une période délicate. En retrouvant l’efficacité, Stassin pourrait devenir l’un des hommes clés de la fin de saison stéphanoise.

Duffus récompensé de ses efforts

Tardieu n’a pas oublié Joshua Duffus, buteur dans le temps additionnel :

« Je suis aussi super content pour Josh’, c’est un très gros travailleur, il se donne comme un fou la semaine, malgré un faible temps de jeu cette saison. C’est une récompense méritée pour lui aussi. »

Un message fort envoyé au vestiaire : le travail finit par payer, même quand les minutes sont rares.

L’ASSE peut rêver plus grand

Avec ses attaquants relancés et une série de quatre victoires consécutives, l’ASSE a repris la tête de la Ligue 2, en attendant le déplacement de ES Troyes AC à Amiens SC.

Désormais, l’objectif est clair : valider la montée en Ligue 1. Forte de sa dynamique et d’un vestiaire soudé autour de leaders comme Tardieu, Saint-Étienne peut raisonnablement croire en un retour parmi l’élite.

Le sprint final est lancé. Et chez les Verts, tout le monde semble prêt à appuyer sur l’accélérateur.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2