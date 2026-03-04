Pronostic PSG – AS Monaco : la victoire qui pourrait déjà offrir le titre à Paris ?

Voici l’analyse complète du match d’ouverture de la 25e journée de Ligue 1 entre le PSG et l’AS Monaco, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Avant sa double confrontation face à Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouve ce vendredi (20h45) l’AS Monaco, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1, neuf jours seulement après leur barrage retour de la C1. Les Parisiens chercheront à consolider leur place de leader et prendre provisoirement sept points d’avance sur le RC Lens, tandis que les Monégasques voudront prendre des points au Parc des Princes pour se rapprocher du Top 6.

Ligue 1 – PSG vs AS Monaco

Vendredi 6 mars 2026 · 20h45 · Parc des Princes

PSG : conforter la première place

Malgré une récente accumulation de matchs et un calendrier chargé avec Chelsea en Ligue des Champions, le PSG reste largement favori pour cette confrontation. Les Parisiens possèdent une profondeur d’effectif qui leur permet de maintenir un rythme élevé et de dicter le jeu même en cas de rotation.

Luis Enrique devra toutefois veiller à la concentration défensive de son équipe et à ne pas sous-estimer la capacité de Monaco à surprendre sur un contre bien mené.

Monaco : viser le Top 6

L’AS Monaco se déplace au Parc des Princes avec l’ambition de gratter des points précieux pour se rapprocher du Top 6. Les Monégasques disposent d’une attaque efficace mais doivent rester très rigoureux défensivement pour ne pas se faire piéger par la puissance offensive parisienne.

Le club princier pourrait miser sur des transitions rapides et des contres, tout en exploitant les coups de pied arrêtés et les erreurs de possession du PSG.

Les confrontations récentes

Les derniers affrontements entre le PSG et Monaco tournent majoritairement en faveur des Parisiens, bien que l’ASM ait parfois créé la surprise.

Sur les 10 dernières rencontres :

PSG : 5 victoires

Monaco : 2 victoires

Nuls : 3

Lors du barrage retour en Ligue des Champions, le match s’était soldé par un 2‑2, illustrant que Monaco peut tenir tête à Paris sur une rencontre. En championnat, le Paris Saint-Germain reste cependant largement favori sur ses terres.

Les compos probables

La compo probable du PSG : Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Lee – Kvaratskhelia, D. Doué, Barcola.

Absents : Ndjantou, Ruiz (blessés, reprise).

Incertains : Mayulu, Dembélé, Neves (blessés, reprise).

La compo probable de l’AS Monaco : Köhn – Kehrer, Zakaria, Faes – Teze, Camara, Bamba, Caio Henrique – Coulibaly, Adingra – Balogun.

Absents : Minamino, Pogba, Hradecky, Salisu, Dier, Ouattara, Diatta (blessés, reprise).

Les joueurs à suivre

Pour Monaco

Simon Adringra : Très actif depuis son arrivée à Monaco, il a marqué trois buts lors des cinq derniers matchs. Son dynamisme et sa capacité à provoquer sur son côté en font une menace constante pour la défense parisienne, surtout sur les contres.

Pour le PSG

Bradley Barcola : L’un des joueurs les plus percutants du PSG, capable de casser les lignes et de créer des occasions. Son explosivité et sa finition peuvent s’avérer décisives face à une défense monégasque parfois vulnérable dans les espaces. L’ancien Lyonnais a retrouvé de la confiance le week-end dernier en inscrivant l’unique buteur de la victoire du PSG face au Havre (0-1).

Tendances de cotes et marchés

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire PSG (1) Unibet 1,26 Stable Match nul (X) Unibet 6,00 Stable Victoire Monaco (2) Unibet 7,60 Stable

Probabilités implicites approximatives :

PSG : 79 %

Nul : 17 %

Monaco : 13 %

Les bookmakers placent le PSG en grand favori, reflétant sa domination à domicile et la profondeur de son effectif. Le match nul est considéré comme peu probable, tandis que Monaco apparaît comme un outsider qui devra compter sur une organisation solide et des contres bien orchestrés pour espérer surprendre.

Notre pronostic du match PSG – Monaco

Victoire du PSG avec clean-sheet : Paris a les moyens de contrôler le match et de limiter les occasions adverses.

: Paris a les moyens de contrôler le match et de limiter les occasions adverses. Total de buts > 2,5 : Le PSG est capable de trouver la faille à plusieurs reprises, et Monaco pourrait inscrire un but sur contre.

Scores possibles

3‑0 : domination complète du PSG, Monaco dépassé.

: domination complète du PSG, Monaco dépassé. 2‑0 : victoire nette mais plus serrée si Monaco reste compact.

: victoire nette mais plus serrée si Monaco reste compact. 3‑1 : Monaco parvient à marquer sur une récupération ou un contre rapide.

Ce choc oppose une équipe ambitieuse mais encore en construction à un PSG qui souhaite poursuivre sa série de succès et asseoir sa position de leader en Ligue 1 avant son duel européen contre Chelsea.