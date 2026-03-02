OM : ce qui attend l’Olympique de Marseille sans la Ligue des champions

Avec 500 M€ de pertes et 105 M€ de déficit en 2025, l’OM joue gros sur cette fin de saison. Sans Ligue des champions, le cluib phocéen pourrait entrer dans un scénario financier inquiétant. Explications…

500 millions d’euros de pertes, un déficit record… et une dépendance totale à la C1 pour l’OM

L’Olympique de Marseille est à un tournant. Derrière les discours rassurants de Franck McCourt, la réalité comptable est brutale : près de 500 millions d’euros de pertes cumulées depuis 2016 selon L’Equipe. Le dernier exercice affiche encore 105 millions d’euros de déficit avant impôts au 30 juin 2025. Un chiffre massif. Et surtout, une tendance qui ne s’inverse pas.

Une dépendance extrême aux résultats sportifs

Le modèle économique de l’OM repose aujourd’hui presque entièrement sur la performance sportive. Sans Ligue des champions, les revenus chutent immédiatement. Pas de prime UEFA.

Moins de droits TV. Moins de recettes billetterie premium. Moins d’attractivité pour les sponsors. La différence peut atteindre 70 à 90 millions d’euros sur une saison. Autrement dit : la qualification européenne est devenue une question de survie budgétaire.

Le scénario catastrophe

Si l’OM ne se qualifie pas pour la Ligue des champions la saison prochaine, plusieurs conséquences pourraient s’enchaîner :

Vente obligatoire de joueurs majeurs

Réduction drastique de la masse salariale

Mercato limité

Pression accrue de l’UEFA dans le cadre du fair-play financier

Et surtout, une perte d’attractivité globale. Un cercle potentiellement vicieux.

McCourt cherche un investisseur en urgence pour éviter le désastre

Franck McCourt reste engagé. Le propriétaire américain cherche activement un actionnaire minoritaire pour renforcer les fonds propres. Le signal est fort. Quand un propriétaire ouvre le capital, c’est rarement par confort. La valorisation de l’OM est estimée autour de 600 millions d’euros. Mais en cas de non-qualification européenne répétée, cette estimation pourrait être revue à la baisse. Les investisseurs seraient en position de force. L’OM joue plus qu’une qualification. Il joue son modèle économique. Avec 500 millions d’euros de pertes depuis 2016, le club ne peut plus se permettre plusieurs saisons sans Ligue des champions. Franck McCourt monte au créneau mais la marge de manœuvre se réduit. À Marseille, le message est clair : sur cette fin de saison c’est la C1… ou le risque d’un sérieux recul sportif et financier.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France