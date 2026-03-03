Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En quête d’un potentiel successeur à Marquinhos, le PSG étudie bel et bien le profil Joël Ordonez (Bruges, 21 ans)… rêve de l’OM l’été dernier.

La succession est en marche. Capitaine emblématique du PSG, Marquinhos approche doucement de la fin de son aventure à Paris. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le Brésilien pourrait s’offrir un dernier défi ailleurs avant de refermer le chapitre européen.

Le PSG a bien activé la piste Ordoñez

En coulisses, Luis Campos anticipe. Et un nom revient avec insistance : Joël Ordoñez. Habitué aux short-lists XXL, le directeur du football du PSG multiplie les pistes capables de coller aux exigences de Luis Enrique. En Belgique, selon Media Foot, Paris a confirmé son intérêt pour le roc de Bruges.

À 21 ans, le défenseur central du Club Brugge s’impose déjà comme un pilier. International équatorien, il forme en club une charnière solide avec Willian Pacho, qui connaît bien le PSG depuis son arrivée à l’été 2024. Des discussions informelles ont été entamées avec l’entourage du joueur. Rien d’officiel encore, mais le dossier est bien ouvert.

L’OM et Liverpool déjà sur le coup

L’histoire aurait pu s’écrire ailleurs. À l’été 2025, l’OM avait sérieusement envisagé son recrutement. Finalement, Ordóñez est resté à Bruges et a prolongé jusqu’en juin 2029, avec un bon de sortie négocié pour l’été 2026. Depuis, Liverpool a intensifié ses approches. Le PSG entre donc dans une bataille européenne qui s’annonce féroce.

Jeune, puissant, propre dans la relance, habitué aux joutes européennes : Ordóñez coche toutes les cases du projet parisien. Son association passée avec Pacho représenterait un atout supplémentaire dans l’intégration. À Paris, l’idée est claire : ne pas subir le départ de Marquinhos, mais l’anticiper. Si l’été 2026 est ciblé pour une offensive concrète, les grandes manœuvres ont déjà commencé.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League