Si l’IA a fait savoir vendredi dernier que l’ASSE finirait deuxième de Ligue 2 en fin de saison, la victoire à Pau a confirmé la tendance.

L’ASSE aborde le sprint final avec une confiance retrouvée. À neuf journées de la fin de la Ligue 2, les Verts surfent sur une dynamique exceptionnelle et rêvent désormais d’un retour direct en Ligue 1. Philippe Montanier a imprimé sa patte sur l’équipe : résultats solides, état d’esprit combatif et intégration réussie des jeunes.

Montanier a relancé la machine verte

Depuis son arrivée, le coach de l’ASSE a insufflé un nouvel élan. Les quatre victoires consécutives récentes témoignent d’un collectif solide et ambitieux. Montanier, fort de son expérience à la Real Sociedad et à Valenciennes, combine tactique fine et psychologie du groupe pour tirer le meilleur de son effectif.

Cette série a permis aux Verts de revenir dans la course directe pour la montée. L’intégration progressive des jeunes joueurs dans le onze et la discipline tactique du groupe créent un collectif équilibré et combatif, prêt à affronter chaque défi jusqu’au bout.

Des chiffres qui rassurent en vue de la Ligue 1

Les statistiques de Fabien Torre, maître de conférences en informatique à l’Université Lille 3, sont sans équivoque et confortent l’optimisme ambiant :

35 % de probabilité d’être sacrés champions

66 % de finir dans le top 2, synonyme de montée directe

83 % de terminer sur le podium

92 % pour une place dans le top 4

96 % pour intégrer le top 5 final

Ces chiffres reflètent la régularité et l’efficacité de l’ASSE ces dernières semaines. Dans un championnat dense et imprévisible, les Verts se positionnent comme un candidat sérieux à l’accession.

Dall’Oglio dans le rétroviseur

A l’issue de la victoire à Pau (3-0), les Verts totalisent par ailleurs 46 points après 25 journées. Un total qui place l’ASSE de 2025-2026 dans les mêmes eaux que ses glorieux prédécesseurs montés en ayant fini en tête du championnat en 1986, 1999 et 2004, et largement devant celui d’Olivier Dall’Oglio (38), 3ème et barragiste en 2024. À ce stade, tout semble donc aligné pour l’ASSE : il ne reste plus qu’à transformer cette série victorieuse en montée assurée vers la Ligue 1. Tout le défi est là.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2