Après la défaite à domicile contre Getafe (0-1), la direction du Real Madrid aurait pris la décision de ne pas continuer avec Alvaro Arbeloa. Mais elle ne serait plus certaine non plus de vouloir Jürgen Klopp…

Le mandat d’Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid a démarré dans la douleur. Le 14 janvier restera comme une date noire : une élimination improbable en Coupe du Roi sur la pelouse d’Albacete (2-3), formation mal classée de Deuxième division. Un camouflet pour la Maison Blanche, habituée à viser les sommets, pas à trébucher face à des adversaires supposés largement inférieurs.

Depuis, le technicien espagnol affiche pourtant un bilan comptable loin d’être catastrophique (8 victoires, 3 défaites toutes compétitions confondues). Mais les chiffres ne racontent pas tout. Le contenu des matches, lui, inquiète de plus en plus. Jeu stéréotypé, manque d’intensité, transitions défensives mal maîtrisées : le Real version Arbeloa peine à imposer sa patte et à dégager une véritable identité.

Les deux derniers revers en Liga ont renforcé ce malaise. Une défaite 1-2 à Pampelune, puis un 0-1 inquiétant contre Getafe au Santiago-Bernabéu, ont confirmé les limites actuelles de l’équipe. Plus que les résultats, c’est l’impression de fragilité et d’absence de maîtrise qui interpelle. Dans un club où l’exigence est permanente, l’apprentissage ne dure jamais très longtemps.

Florentino Pérez prêt à trancher

Selon L’Équipe, la direction madrilène, avec Florentino Pérez en première ligne, aurait déjà acté le principe d’un changement d’entraîneur. L’idée serait de se séparer d’Arbeloa le plus rapidement possible, tout en sécurisant d’abord un successeur capable de s’inscrire dans la durée.

Problème : à ce stade de la saison, les grands noms du marché sont soit sous contrat, soit engagés dans des sprints finaux décisifs avec leurs clubs respectifs. Difficile d’arracher un technicien majeur sans verser une indemnité colossale ou sans perturber un équilibre fragile.

Klopp, ancienne piste prioritaire très compliquée

Longtemps, la solution la plus naturelle semblait mener à Jürgen Klopp. L’ancien manager de Liverpool envisagerait de tourner la page de son aventure avec la galaxie Red Bull, deux ans après avoir mis sa carrière d’entraîneur entre parenthèses. Son profil charismatique, son palmarès et sa capacité à bâtir des cycles victorieux cochaient de nombreuses cases.

Mais le dossier serait aujourd’hui doublement mal embarqué.

D’abord, toujours selon L’Équipe, certains dirigeants merengue douteraient de l’adéquation entre Klopp et l’effectif actuel. Son exigence extrême, ses principes tactiques rigides et sa personnalité affirmée pourraient entrer en collision avec un vestiaire réputé pour ses ego puissants. En clair, le Real craindrait qu’un choc d’autorité ne dégénère en conflits internes.

Ensuite, la concurrence s’organise… et pas n’importe laquelle.

L’Atlético Madrid en embuscade

D’après l’émission espagnole El Chiringuito de Jugones, l’Atlético Madrid serait désormais en pole position pour attirer Klopp. Le journaliste Pipi Estrada a affirmé que le patron d’Apollo, nouvel actionnaire majoritaire des Colchoneros, négocierait activement avec le technicien allemand en vue d’une arrivée l’été prochain.

L’objectif serait clair : préparer la succession de Diego Simeone et ouvrir un nouveau cycle après plus d’une décennie sous la houlette de l’Argentin. Si cette piste se confirmait, ce serait un véritable séisme dans la capitale espagnole. Voir Klopp s’installer sur le banc de l’Atlético constituerait une double claque pour le Real : sportive et symbolique.

Un vestiaire sous tension

Ces hésitations autour de Klopp en disent long sur l’état actuel du vestiaire madrilène. Le doute installé autour du profil d’un entraîneur réputé pour son autorité laisse transparaître des fragilités internes. Entre stars confirmées, jeunes talents en quête de statut et cadres attachés à leurs privilèges, l’équilibre semble précaire.

Dans ce contexte, Arbeloa apparaît de plus en plus isolé. Selon plusieurs sources espagnoles, il serait conscient que la confiance de sa direction s’est érodée. Mais en l’absence d’alternative validée, il devrait poursuivre sa mission à court terme.

Un Real à la croisée des chemins

Le Real Madrid joue gros dans les semaines à venir. Au-delà des résultats immédiats, c’est la direction sportive du club qui se dessine. Faut-il miser sur un technicien autoritaire capable de bousculer l’ordre établi ? Ou privilégier un profil plus consensuel, au risque de prolonger certaines dérives ?

Une chose est sûre : l’avenir d’Arbeloa semble suspendu à des négociations qui le dépassent. Et pendant que la Maison Blanche tergiverse, l’Atlético pourrait frapper un grand coup. Dans la capitale espagnole, la bataille des bancs ne fait peut-être que commencer.

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid

07/03 : Celta Vigo-Real Madrid (27e journée de Liga)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : Real Madrid-Elche (28e journée de Liga)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League