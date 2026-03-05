Pronostic FC Nantes – Angers : la victoire ou le limogeage pour Kantari ?

Voici l’analyse complète du match de la 25e journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et le SCO d’Angers, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Battu pour la quatrième lors de ses cinq derniers matchs le week-end dernier face au LOSC (1-0), le FC Nantes accueille ce samedi (17h) le SCO d’Angers, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Toujours 17es et premiers relégables, les Canaris comptent désormais un point de retard sur le 16e et barragiste, l’AJ Auxerre, et sept sur le 15e et premier non-relégable, l’OGC Nice. En cas de nouvelle contre-performance face au SCO, l’entraîneur nantais, Ahmed Kantari, pourrait être menacé. De son côté, Angers reste sur trois défaites de suite, mais a toujours un bon matelas d’avance sur la zone rouge.

Ligue 1 – FC Nantes vs Angers

Samedi 7 mars 2026 · 17h · Stade de la Beaujoire

Nantes : se relancer à domicile

Après une série de résultats décevants (4 défaites sur les 5 derniers matchs, dont un revers 1‑0 face au LOSC), le FC Nantes se retrouve 17ᵉ et premier relégable, avec seulement un point de retard sur le barragiste AJ Auxerre. Face à Angers, les Canaris doivent absolument prendre des points pour ne pas laisser le maintien leur échapper.

Malgré leurs difficultés offensives et une défense vulnérable, les joueurs de Nantes peuvent compter sur le soutien de leur public pour imposer un rythme élevé et tenter de faire plier un adversaire plus serein au classement. L’accent sera mis sur la discipline défensive et l’efficacité sur coups de pied arrêtés.

Angers : conforter sa place loin de la zone rouge

Le SCO d’Angers arrive à la Beaujoire avec trois défaites consécutives, mais un matelas de sécurité suffisant sur la zone rouge. L’équipe devra réagir pour relancer sa saison et rester sereine dans la deuxième moitié de tableau.

Angers pourrait privilégier un jeu en transition rapide, en misant sur les contres et sur l’exploitation des erreurs nantaises dans la construction. La solidité défensive et la concentration seront essentielles pour ne pas encaisser tôt dans le match.

Les confrontations récentes

Les duels entre Nantes et Angers ces dernières saisons ont souvent été serrés, avec de nombreux matchs nuls à l’arrivée.

Nantes : 3 victoires

Angers : 2 victoires

Nuls : 5

Lors du dernier match entre les deux équipes, le SCO s’était largement imposé face au FCN (4-1) pour la première d’Ahmed Kantari sur le banc des Canaris.

Les compos probables

La compo probable du FC Nantes : Lopes – Awaziem, Youssif, Cozza – Centonze, Kaba, Leroux, Lepenant, Machado – El-Arabi, Abline.

Absent : Aucun.

La compo probable d’Angers : Pona – Arcus, Camara, Lefort, Ekomié – van den Boomen, Belkebla – Belkhdim, Mouton, Sbaï – Koyalipou.

Absent : Aucun.

Incertain : Koffi (blessé).

Les joueurs à suivre

Pour Nantes

Matthis Abline : L’attaquant nantais pourrait avoir un rôle déterminant dans la relance offensive des Canaris. Il était sur le banc lors du dernier match face au LOSC, et pourrait débuter cette rencontre pour apporter sa vitesse et sa capacité à créer des occasions dans la surface.

Pour Angers

Branco van den Boomen : Meneur de jeu et stratège du SCO, capable de dicter le rythme du match et de trouver ses partenaires dans les espaces. Ses passes et coups de pied arrêtés peuvent peser lourd sur la défense nantaise.

Les tendances de cotes et marchés

Issue Bookmaker Cote Tendance Victoire Nantes (1) Unibet 2,11 Stable Match nul (X) Unibet 3,20 Stable Victoire Angers (2) Unibet 3,42 Stable

Probabilités implicites approximatives :

Nantes : 47 %

Nul : 31 %

Angers : 29 %

Les bookmakers indiquent un match relativement équilibré, avec un léger avantage pour Nantes à domicile. Angers reste capable de s’imposer, notamment grâce à sa solidité défensive et ses attaques rapides sur les contres.

Notre pronostic du match FC Nantes – Angers

Match nul avec les deux équipes qui marquent : Les deux équipes devraient se neutraliser, mais chacune pourrait trouver le chemin des filets sur des phases de jeu bien construites ou des coups de pied arrêtés.

Total de buts > 1,5 buts : Les deux équipes sont offensives et vulnérables défensivement, Nantes cherche à réagir pour le maintien et Angers pourrait profiter des espaces en contre.

Scores possibles :

1‑1 : scénario le plus plausible, match serré et intense.

: scénario le plus plausible, match serré et intense. 2‑1 pour Nantes : si les Canaris parviennent à concrétiser leur domination à domicile.

pour Nantes : si les Canaris parviennent à concrétiser leur domination à domicile. 1‑2 pour Angers : si le SCO exploite les failles défensives nantaises et marque sur contre.

Ce duel oppose Nantes, en lutte pour sa survie en Ligue 1, à Angers, qui cherche à sécuriser sa saison. La Beaujoire pourrait voir un match animé mais très tactique, avec des opportunités des deux côtés et une tension palpable jusqu’au coup de sifflet final.