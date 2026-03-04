L’entraîneur de l’OM, Habib Beye, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le quart de finale de Coupe de France contre Toulouse ce soir. Un petit jeune a été invité pour suppléer Amine Gouiri.

Ce soir, le Vélodrome attend confirmation du succès 3-2 sur l’OL dimanche soir. Face au TFC, la qualification pour les demi-finales de la Coupe de France est obligatoire. L’entraîneur de l’OM, Habib Beye, ne pourra compter sur son nouveau capitaine, Pierre-Emile Hojbjerg, ni sur Amine Gouiri et Quentin Timber, légèrement touchés. Pour suppléer l’attaquant algérien, Beye a Ange Lago, jeune attaquant ivoirien de 21 ans. Hormis cela, le groupe de l’OM est au complet.

Selon L’Equipe, Beye devrait aligner dans les buts Rulli, et non De Lange qui a joué tous les matches de Coupe jusque-là. En défense, il optera pour Weah, Balerdi et Aguerd, comme face à Lyon, mais titularisera Medina à gauche plutôt qu’Emerson. Au milieu, Kondogbia sera reconduit, avec Nnadi, pour qui ce serait la première titularisation. Enfin, en attaque, ce sera le même quatuor qui a terminé le match contre Lyon, à savoir Nwaneri à droite, Greenwood dans l’axe, Paixao à gauche, et Aubameyang en pointe.

Gardiens : De Lange, Rulli, Vermot.

Défenseurs : Aguerd, Balerdi, Egan-Riley, Emerson, Medina, Pavard, Weah.

Milieux : Abdelli, Kondogbia, Nadir, Nnadi, Vermeeren.

Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Lago, Nwaneri, Paixao, Traoré.