Ce soir face au TFC en quarts de finale de la Coupe de France, l’entraîneur de l’OM, Habib Beye, devrait procéder à plusieurs changements par rapport au onze qui a battu Lyon (3-2) dimanche.

Nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille il y a tout juste deux semaines, Habib Beye n’a pas eu le luxe du temps. Dès sa prise de fonctions sur le banc de l’Olympique de Marseille, la feuille de route était claire : qualifier le club pour la prochaine Ligue des champions et tenter d’aller chercher une Coupe de France qui échappe aux Marseillais depuis 1989. Deux objectifs ambitieux, mais surtout deux urgences immédiates : battre l’Olympique Lyonnais en championnat, puis enchaîner face au Toulouse FC en quart de finale de la Coupe de France.

L’OM relancé après la victoire contre Lyon

Mission accomplie dans un premier temps. Dimanche soir, dans un Stade Vélodrome incandescent, l’OM a renversé Lyon (3-2) au terme d’un match spectaculaire et riche en émotions. Un succès capital dans la course au podium puisque les Marseillais sont revenus à deux longueurs des Gones dans la lutte pour la troisième place, synonyme de tour préliminaire de Ligue des champions.

Au-delà des trois points, cette victoire a peut-être marqué un tournant psychologique. Longtemps en difficulté ces dernières semaines, le club phocéen a montré du caractère, de la réaction et une vraie cohésion dans les moments clés. Des ingrédients que Beye tente d’insuffler depuis son arrivée.

Mais l’heure n’est pas à la célébration prolongée. Trois jours seulement après cet exploit, Marseille doit confirmer face à Toulouse pour continuer à rêver d’un premier sacre en Coupe de France depuis 1989. Une éternité pour un club qui a longtemps été le roi de l’épreuve avec dix trophées à son palmarès.

Un quatuor offensif reconduit ?

Selon L’Équipe et La Minute OM, Habib Beye devrait capitaliser sur la dynamique de fin de match contre Lyon. Plusieurs choix s’imposent d’eux-mêmes : Pierre-Emile Hojbjerg est suspendu, tandis que Amine Gouiri et Justin Timber sont forfaits.

Offensivement, le technicien marseillais pourrait reconduire le quatuor qui a fait basculer la rencontre dimanche : Igor Paixao à gauche, Mason Greenwood dans l’axe, Ethan Nwaneri à droite et Pierre-Emerick Aubameyang en pointe.

Le choix serait tout sauf anodin. Entré à la pause face à Lyon, Paixao a changé le visage de l’équipe : buteur, passeur décisif et impliqué sur une troisième réalisation, le Brésilien a dynamité le couloir gauche. Nwaneri, prêté par Arsenal, a également pesé par sa qualité technique et sa justesse dans les derniers mètres, délivrant une passe décisive sur le troisième but. Quant à Greenwood, il demeure un rouage essentiel de l’animation offensive, capable de créer le décalage à tout moment. En pointe, l’expérience et le sens du but d’Aubameyang constituent des atouts précieux dans un match à élimination directe.

Medina relancé, Palmieri sur la sellette

Autre décision forte attendue : la titularisation probable de Facundo Medina. Depuis son naufrage au Parc des Princes lors de la dernière de Roberto De Zerbi, l’Argentin n’avait disputé que cinq petites minutes contre Strasbourg. Une entrée marquée par l’égalisation alsacienne, consécutive à une énorme erreur d’Emerson Palmieri.

Malgré ce contexte délicat, Beye semble prêt à redonner sa chance à Medina. Le latéral gauche apporte davantage d’agressivité défensive et de projection, deux qualités qui pourraient s’avérer déterminantes face à des Toulousains réputés pour leur capacité à exploiter les espaces. Palmieri, en difficulté depuis plusieurs semaines, paierait ainsi une baisse de régime notable.

Le casse-tête du milieu sans Hojbjerg

La véritable interrogation concerne toutefois l’entrejeu. L’absence de Hojbjerg prive Marseille d’un leader naturel et d’un point d’équilibre essentiel. Deux options se dessinent pour accompagner Geoffrey Kondogbia.

D’un côté, la piste Tochukwu Nnadi. Le jeune milieu défensif nigérian, recruté 6 millions d’euros à Zulte-Waregem lors du dernier mercato hivernal, a livré une entrée prometteuse contre Lyon. Puissant, discipliné et propre dans ses premières relances, il pourrait apporter un profil plus défensif pour sécuriser l’axe. Ni Pancho Abardonado ni Beye n’avaient jusqu’ici osé le lancer dans un contexte tendu, mais l’embellie récente pourrait faciliter sa première titularisation.

De l’autre, la solution Himad Abdelli. Plus offensif dans son registre habituel, l’Algérien offrirait une meilleure maîtrise technique et une capacité à conserver le ballon si l’OM monopolise la possession, scénario probable au Vélodrome. Son positionnement aux côtés de Kondogbia traduirait une volonté d’imposer le rythme plutôt que de subir.

Dans les deux cas, le choix de Beye sera révélateur de son plan de jeu : prudence et impact physique avec Nnadi, ou contrôle et créativité avec Abdelli.

Une soirée déjà décisive

Au-delà des choix tactiques, l’enjeu est immense. Une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France permettrait à l’OM de rester pleinement engagé sur deux fronts et de nourrir un véritable élan populaire autour du nouveau projet. À l’inverse, une élimination viendrait freiner l’enthousiasme né de la victoire contre Lyon et relancer les doutes dans un club où la pression ne retombe jamais.

Habib Beye le sait : dans un contexte marseillais toujours brûlant, chaque match peut redessiner la trajectoire d’une saison. Après avoir relancé l’espoir en championnat, il lui appartient désormais de transformer l’essai en Coupe. Pour l’OM, le rêve d’un retour au sommet passe par une confirmation immédiate.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France