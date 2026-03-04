Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Hier soir, la demi-finale de Coupe du Portugal entre le Sporting et le FC Porto (1-0) a vu l’ancien entraîneur de l’OM André Villas-Boas, désormais président des Dragons, s’en prendre à Luis Suarez.

La demi-finale aller de la Coupe du Portugal entre le Sporting Clube de Portugal et le FC Porto (1-0) n’a pas seulement été électrique sur la pelouse. Elle a surtout explosé… après le coup de sifflet final.

Luis Suarez met le feu… puis l’huile

C’est Luis Suárez, passé brièvement par l’Olympique de Marseille entre septembre 2022 et janvier 2023, qui a offert la victoire aux Lions sur penalty. En grande forme cette saison, l’attaquant colombien confirme son importance dans le sprint final.

Mais c’est un geste envers l’arbitre après la rencontre qui a mis le feu aux poudres. Selon le camp portista, Suarez aurait mimé un geste assimilé à une accusation de vol envers l’officiel.

Villas-Boas menace de porter plainte

Président du FC Porto, André Villas-Boas est monté au créneau avec virulence. L’ancien entraîneur de l’OM (2019-2021) a établi un parallèle avec son propre passé :

« En tant qu’entraîneur en Chine, j’ai écopé de quatre matchs de suspension pour un geste similaire. Suarez vient de traiter l’arbitre de voleur par des gestes. Je veux savoir s’il sera suspendu quatre matchs. »

Référence à son passage au Shanghai SIPG en 2016-2017. Villas-Boas estime que le championnat portugais doit appliquer la même fermeté disciplinaire et annonce clairement son intention de porter plainte.

Il en a également profité pour critiquer la désignation arbitrale et dénoncer une attitude générale du Sporting, visant aussi bien les joueurs que la direction.

Varandas contre-attaque violemment

La réponse du président du Sporting, Frederico Varandas, a été immédiate… et frontale.

Dans une sortie très offensive, il accuse Villas-Boas de vouloir détourner l’attention :

« Il veut construire un récit… Maintenant, on va faire de Suarez le bouc émissaire. »

Varandas va plus loin, évoquant la peur supposée du président portista face au niveau de jeu de son équipe, insinuant que Porto ne serait pas à la hauteur pour être champion. Il qualifie même Villas-Boas de « menteur » et estime qu’il « n’a pas la dimension éthique requise pour diriger un club de l’envergure du FC Porto ».

Une attaque personnelle rarissime à ce niveau, qui témoigne de la tension extrême entourant ce classique du football portugais.

Un retour sous haute tension

Le match retour, programmé le 22 avril, s’annonce incandescent. Entre accusations, menaces de sanctions et attaques publiques entre présidents, la rivalité a franchi un cap.

D’ici là, les instances disciplinaires pourraient s’en mêler. Mais une chose est sûre : si le Sporting possède un léger avantage sportif, la guerre psychologique, elle, ne fait que commencer.

