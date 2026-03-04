Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

Dans les vestiaires de Pau, après la victoire 3-0, l’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier a félicité les Verts tout en rappelant qu’il restait encore beaucoup de chemin à parcourir avant une éventuelle montée, ce que confirme son défenseur Julien Le Cardinal.

Quatre victoires d’affilée, une 2e place retrouvée et une montée directe à portée de main : tout serait réuni pour s’enflammer du côté de l’AS Saint-Étienne. Mais Philippe Montanier refuse toute euphorie prématurée.

Montanier garde le cap

Après le succès net à Pau (3-0), l’entraîneur stéphanois a livré un discours fidèle à sa réputation : mesuré, lucide, exigeant.

S’il a félicité ses joueurs, il a immédiatement rappelé que le chemin restait long :

« On progresse, on progresse. (…) On est encore loin de la fin du championnat. On parle beaucoup de première place mais elle n’est que temporaire donc ça n’a aucune signification. »

Un message clair : la dynamique est positive, mais rien n’est acquis.

Montanier a également souligné un élément clé du match : l’arrêt déterminant de Gautier Larsonneur à un moment charnière. La solidité défensive – zéro but encaissé face à l’une des meilleures attaques – et l’efficacité offensive (trois buts inscrits, un net avantage aux expected goals) illustrent cependant la montée en puissance des Verts.

Le discours du vestiaire est aligné

Arrivé cet hiver, Julien Le Cardinal a tenu des propos similaires sur Ici Saint-Étienne Loire :

« Le premier bilan c’est que c’est bien mais que l’on peut toujours faire mieux. (…) C’est très bien d’avoir gagné ces quatre matchs à la suite maintenant il faut continuer et ne surtout pas se prendre la tête. »

Le défenseur met en avant un élément fondamental : le retour de la confiance. Visible dans le jeu, dans le bloc équipe, dans l’attitude générale.

Une montée en puissance maîtrisée

Saint-Étienne semble avoir retrouvé des certitudes collectives :

Une assise défensive solide

Une efficacité retrouvée

Un état d’esprit cohérent avec les ambitions

Mais l’expérience de Montanier parle : les séries peuvent s’arrêter aussi vite qu’elles ont commencé. En Ligue 2, chaque relâchement se paie comptant.

La feuille de route est donc simple : continuer à progresser, rester concentré, prendre les matches les uns après les autres.

Les Verts ont repris la main. À eux désormais de la garder sans céder à l’emballement.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2