ASSE Mercato : les Verts ont mis la main sur une pépite, l’OL ne lui a pas résisté !

L’AS Saint-Étienne continue de miser sur la formation et les jeunes talents. Et le club du Forez pourrait bien avoir frappé un joli coup en attirant Nils Rised, milieu offensif de seulement 16 ans.

Arrivé en janvier 2026 en provenance de l’US Torcy, le joueur né en 2009 débarque avec une réputation déjà bien installée dans les circuits du football de jeunes et des statistiques qui ont attiré l’attention de plusieurs centres de formation.

Rised fait déjà son trou à l’ASSE

À peine arrivé dans le Forez, Nils Rised a rapidement été intégré dans les groupes U17 puis U19 de l’ASSE. Un signe clair de la confiance que le club place déjà en lui.

Le jeune milieu offensif a même découvert très vite le groupe réserve lors du Challenge Espoirs face à l’AS Monaco.

Entré en jeu dans le dernier quart d’heure, il n’a pas tremblé lors de la séance de tirs au but, transformant son penalty avec beaucoup de sang-froid. Une première apparition symbolique, mais révélatrice de sa personnalité. Et de son ascension fulgurante.

Des statistiques impressionnantes

Avant de rejoindre l’AS Saint-Étienne, Rised brillait dans le championnat U17 National.

En seulement une demi-saison, il affichait des chiffres impressionnants avec Torcy :

9 buts

7 passes décisives

Des statistiques rares pour un joueur de cet âge, qui ont naturellement attiré les regards des recruteurs.

Mais c’est finalement le projet stéphanois qui a convaincu le jeune talent et son entourage.

Un profil technique très particulier

Pour le site Peuple Vert, son ancien entraîneur en U16, Mathieu Czupryna, décrit un joueur au profil atypique.

« Son point fort, c’est sa tenue de balle. Même quand tout semble indiquer qu’il va la perdre, il reste en maîtrise. »

Cette capacité à conserver le ballon dans des zones sous pression est l’une de ses grandes forces. Elle lui permet de casser le pressing adverse et de donner du temps à son équipe pour se projeter.

En résumé : un joueur capable de contrôler le tempo du jeu.

Une marge de progression évidente

Comme tout jeune joueur, Nils Rised possède aussi des axes de progression.

Son ancien coach évoque notamment la nécessité d’améliorer l’efficacité dans le dernier tiers du terrain : mieux choisir ses options, gagner en justesse et devenir encore plus décisif dans les zones clés. Un travail logique pour un joueur de seulement 16 ans.

Une mentalité déjà très solide

Au-delà du talent, c’est aussi l’état d’esprit du joueur qui séduit.

Discret dans la vie de groupe, sérieux dans le travail, Rised est décrit comme un jeune joueur très structuré et déterminé.

Arrivé à l’US Torcy dès l’âge de 9 ans après un passage à Villemomble, il a effectué toute sa formation dans le club francilien avant de franchir un premier cap en rejoignant l’ASSE.

Il a déjà fait tomber l’OL

A noter que lors d’un tournoi international en Guadeloupe, l’US Torcy affrontait l’Olympique Lyonnais dans un match décisif. À cinq minutes de la fin, Nils Rised délivre la passe décisive du 1-0. Une action qui envoie son équipe en qualification. Aujourd’hui, c’est le Forez qui accueille ce talent prometteur. À 16 ans, Nils Rised a choisi l’ASSE pour poursuivre sa progression. Et si les premiers signes ne trompent pas, les Verts pourraient bien tenir là l’un des futurs visages de leur milieu offensif.