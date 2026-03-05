OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Les 3 leçons à tirer après l’élimination contre Toulouse »

Éliminé par Toulouse en quarts de finale de la Coupe de France (2-2, 3 tab 4), l’OM a livré une prestation indigne à ce stade de la compétition. Analyse.

Aguerd confirme sa mauvaise passe

Moins sûr, Nayef Aguerd a confirmé son manque de souveraineté du moment. Battu par Creswell sur le but égalisateur de Yann Gboho (13e), l’international marocain a perdu de sa sérénité alors qu’il est censé être le patron de la défense. Où est, aussi, passée sa passe laser ? Battu par Rasmus Nicolaisen dans les airs et même s’il réussit son tir au but, il doit impérativement hausser son niveau.

Si chère à Beye, où est passée l’intensité ?

Depuis son arrivée sur le banc de l’OM, un mot revient dans la bouche d’Habib Beye : intensité. Hier soir, hormis sur quelques séquences, celle-ci avait disparu. Dans l’impact et les intentions, les joueurs marseillais ont semblé en manquer et donné l’impression de ne pas être conscients de disputer un quart de finale de Coupe de France, objectif pourtant affirmé du club.

Gouiri manque à Greenwood et Paixao

Himad Abdelli a paru lourd sur certaines séquences et surtout incapable de créer dans le dernier tiers. Il était pourtant censé apporter le liant amené par Amine Gouiri et on a vu dans cette rencontre que l’Algérien manquait clairement dans ce registre. Heureusement que les fulgurances de Mason Greenwood et d’Igor Paixao ont comblé ce vide mais cela est insuffisant.

Bastien Aubert, au Vélodrome