Sans club depuis son départ de l’Atlético Mineiro le 12 février, Jorge Sampaoli a failli rebondir à River Plate mais aussi sur le banc d’une sélection engagée pour la Coupe du monde.

La trajectoire de Jorge Sampaoli interroge. Longtemps présenté comme l’un des techniciens les plus novateurs de sa génération, l’Argentin traverse une période noire qui tranche avec l’image flamboyante qu’il renvoyait encore il y a quelques années.

Le tournant marseillais

À l’été 2022, Sampaoli quitte l’Olympique de Marseille après avoir ramené le club en UEFA Champions League. Officiellement, le désaccord porte sur les ambitions du mercato. Il réclame des moyens pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain, mais le propriétaire Frank McCourt ne souhaite pas engager de dépenses massives.

Avec le recul, Sampaoli aurait confié regretter ce départ. Car depuis, la dynamique s’est nettement inversée.

Une série d’expériences écourtées

Après Marseille, l’Argentin enchaîne les missions courtes et souvent douloureuses :

Six mois au FC Séville (2022-23), sans parvenir à redresser durablement la situation.

Cinq mois au Clube de Regatas do Flamengo en 2023, avec des tensions internes et un bilan mitigé.

Trois petits mois au Stade Rennais FC en 2024-25, où la greffe ne prend pas.

Enfin, six mois au Clube Atlético Mineiro, avant une démission le 12 février après un début de saison jugé catastrophique.

Un enchaînement qui donne l’image d’un entraîneur en perte de crédit, loin de la stabilité et de l’adhésion qu’il avait su créer à ses débuts.

Des opportunités qui s’évaporent

Ces dernières semaines, son nom a circulé du côté de Club Atlético River Plate après le départ de Marcelo Gallardo. Mais les dirigeants des Millonarios auraient finalement privilégié Eduardo Coudet.

Autre piste évoquée : la sélection marocaine. Selon Foot Mercato, un accord aurait même été proche avec la Fédération pour prendre les rênes des Équipe du Maroc de football après la démission de Walid Regragui. Finalement, c’est Mohamed Ouahbi qui tiendrait la corde.

Deux portes qui se referment coup sur coup.

Un style qui divise

Autrefois comparé à Marcelo Bielsa pour son intensité et sa philosophie radicale, Sampaoli paie peut-être aujourd’hui les limites d’un modèle très exigeant. Son football basé sur une possession extrême, un pressing constant et une prise de risque permanente a souvent séduit au départ… avant de lasser.

À Marseille déjà, l’absence de plan B et la fatigue mentale générée par son approche avaient fini par créer des tensions. À Rennes, le projet n’a jamais vraiment pris.

La fin d’un mythe ?

Le constat est sévère : enchaîner les expériences écourtées fragilise la réputation d’un entraîneur autrefois considéré comme l’un des plus prometteurs du continent sud-américain. Son tempérament volcanique, longtemps vu comme une force, peut aussi compliquer les relations internes lorsque les résultats ne suivent pas.

Reste à savoir si Jorge Sampaoli saura se réinventer. À 64 ans, l’Argentin n’a sans doute pas dit son dernier mot. Mais chaque revers rend le rebond plus complexe.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

08/03 : Nice-Stade Rennais (25e journée de Ligue 1)

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)