Peu utilisé au Stade de Reims depuis le début de la saison, l’ancien défenseur du FC Nantes Nicolas Pallois (38 ans) se pose des questions sur sa situation.

Retour sur terre compliqué pour Nicolas Pallois. L’ancien défenseur du FC Nantes se retrouve dans une situation délicate au Stade de Reims. Peu utilisé depuis le début de la saison, le joueur de 38 ans peine à retrouver le temps de jeu qui correspondrait à son expérience et à son statut.

« Je n’y suis pour rien »

Dans une interview accordée à L’Union, Pallois n’a pas caché sa frustration : « Je pense que les problèmes, ce ne sont pas mes performances. Je n’y suis pour rien. Ce sont les choix du club, des choix financiers. » L’ancien roc du FC Nantes semble donc se sentir victime de décisions externes plutôt que de ses propres prestations sur le terrain.

Malgré son âge, Pallois conserve des qualités indéniables. Sa lecture du jeu, son sens du placement et sa capacité à organiser une défense restent des atouts majeurs pour le Stade de Reims. Lors des rares apparitions qu’il a eues cette saison, il a montré qu’il pouvait encore faire la différence, notamment dans la relance propre ou la gestion des situations de pressing. Son expérience pourrait également être précieuse pour encadrer les jeunes défenseurs du club champenois.

L’axe Koné-Kotto installé

Pourtant, le staff rémois semble privilégier la charnière Koné – Kotto, qui a su s’imposer et donner des garanties solides sur le plan défensif. Du côté des supporters, la situation est claire : Pallois est respecté et apprécié, mais la stabilité de cette paire centrale ne justifie pas de changements majeurs. Ce choix tactique et stratégique du club limite donc les opportunités de l’ancien Nantais.

Pour lui, il s’agit d’un vrai dilemme : continuer à travailler dans l’ombre en attendant sa chance, ou envisager un nouveau défi pour retrouver un rôle plus central et régulier sur le terrain. À 38 ans, Pallois se retrouve à une étape de carrière où l’expérience est un atout indéniable, mais où les choix financiers et tactiques du club peuvent primer sur les qualités individuelles. Malgré tout, il continue de travailler avec sérieux et professionnalisme, espérant pouvoir profiter de la moindre opportunité pour montrer qu’il a encore beaucoup à offrir.

