S’il impose une vraie rotation depuis son arrivée sur le banc due l’ASSE, Philippe Montanier s’appuie sur un noyau dur mis en lumière par le temps de jeu.

À l’ASSE, Philippe Montanier semble avoir trouvé la recette pour stabiliser l’équipe. Et pour ce faire, deux premiers noms ressortent particulièrement dans le classement du temps de jeu : Gautier Larsonneur et Mickaël Nadé.

Les intouchables du temps de jeu

Le capitaine, gardien titulaire à chaque rencontre de Ligue 2, cumule 2 250 minutes en 25 matchs. Véritable pilier du vestiaire, Larsonneur incarne la fiabilité et la régularité et reste sur des prestations décisives. Juste derrière lui, Nadé confirme son statut de leader défensif avec 2 186 minutes jouées, également en tant que titulaire à chaque rencontre. Peuple Vert fait remarquer que l’ossature de l’ASSE à la sauce Montanier repose sur une quinzaine de joueurs, avec des cadres comme Florian Tardieu, Augustin Boakye ou Zuriko Davitashvili, formant une colonne vertébrale solide. La stabilité paye : les Verts enchaînent désormais quatre victoires consécutives, et le vestiaire semble galvanisé par cette régularité.

Ferreira, dossier délicat à l’ASSE

En revanche, tous ne brillent pas encore. Joao Ferreira, latéral portugais, part de loin. Déjà en difficulté sous Eirik Horneland, il s’est blessé dès le début du mandat de Montanier et reste pour l’instant à l’infirmerie. Le coach de l’ASSE a détaillé la situation en conférence de presse, sans prendre de gants : « Joao Ferreira ? Lui, le problème, c’est qu’il peut faire plein de choses, mais il ne faut pas qu’il ait de contact parce que ce n’est pas encore bien consolidé. Donc il reprend surtout en salle, un peu dehors, mais ça va être la consolidation de sa fracture qui va déterminer son retour sur le terrain. Il peut faire pas mal d’aérobic parce que les jambes vont bien. Après, il ne faut pas qu’il y ait trop de vibrations ni de chocs. Au niveau athlétique, cardio, on peut faire de la musculation du bas, donc on l’entretient. Mais pour le foot, c’est compliqué. » Et pour le reste ?

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2